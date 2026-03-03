Universidad de Chile ha seguido haciendo noticia en este mercado de fichajes a pesar de haber cerrado su plantel para este 2026. Si bien el libro de pases ya bajó su telón, los azules concertaron una nueva salida en su plantel profesional.

Y es que como los clubes de la Primera B todavía pueden contratar futbolistas, la división de plata es aún un destino para algunos jugadores que se quedaron sin espacio en la máxima categoría del fútbol chileno.

Este es el caso de Renato Cordero, jugador que a pesar de haber sido inscrito para la Copa Sudamericana 2026 de la mano de Francisco Meneghini, dejará el club en las próximas horas para jugar en la B.

ver también La imagen de Michael Clark en el Superclásico que sorprendió a todos en U. de Chile

Renato Cordero deja Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por el sitio BolaVip Chile, el volante partirá a préstamo a Unión Española para esta temporada 2026 de la Primera B.

“Si bien la negociación se dilató más de lo esperado, el formado en Universidad de Chile arribará a préstamo a Plaza Chacabuco. Se encontraba entrenando con la escuadra estudiantil en el CDA”, detalló el mencionado medio.

Renato Cordero saldrá otra vez a préstamo desde Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

El canterano de los estudiantiles buscará a sus 22 años encontrar esa continuidad que no ha podido tener como profesional en la U. Este seré su segundo préstamo tras estar dos años en Universidad Concepción entre 2024 y 2025.

Así las cosas, el Romántico Viajero con esto cierra su participación en esta ventana de mercado de fichajes. Si bien el plantel ya estaba cerrado con todos sus refuerzos confirmados, faltaba todavía arreglar esta despedida.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán al ruedo ante Palestino por la primera ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana 2026. Este compromiso será a puertas cerradas este miércoles 4 de marzo desde las 21:30 horas en el Estadio Nacional.

Publicidad

Publicidad

ver también Sopresa total en los citados de U. de Chile para la Copa Sudamericana: tres novedades

En síntesis