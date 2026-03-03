Leonardo Gil dejó Colo Colo a fines de 2024 y, desde entonces, encontró un nuevo hogar futbolístico en Huracán de Argentina, donde se ha consolidado como una de las grandes figuras del “Globo”.

Pese a su gran presente en el fútbol trasandino, el mediocampista no olvida su etapa en los albos y, en conversación con AS, se refirió a la estrecha relación que mantiene con Arturo Vidal, uno de los históricos del conjunto popular.

Leo Gil habla del apoyo de Vidal tras salir de Colo Colo

El jugador señaló que a pesar de que se despidió de los albos en la temporada 2025 el lazo sigue fuerte con alguno de sus compañeros, entre ellos el “King”.

“Con Arturo siempre hablo. Me sigue en la liga y está muy contento porque me está yendo bien. Me dice que tengo que seguir así, así que siempre tengo el objetivo de llegar a la selección chilena”.

Leo Gil habló de su profunda amistad con Vidal/Photosport

“El año pasado estuve en un gran nivel y ahora estoy volviendo a eso. Siempre tengo la ilusión de, al menos, estar en algunos amistosos”, explicó.

Asimismo, añade que hasta el día de hoy siguen en contacto. “Yo lo quiero mucho, él también a mí, y la verdad es que hicimos una gran amistad. Llegó como un referente y en el grupo ayudó un montón a los más chicos, quitándoles la presión”.

“Es un jugador muy especial, hay que quererlo, no entenderlo. Cuando está bien, el día a día se hace lindo y todo fluye. Recuerdo que nos juntábamos en su casa y él llamaba a los chicos para organizar comidas y que todos estemos bien y nos conozcamos más. Es un líder positivo”, puntualizó el jugador.

