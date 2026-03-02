Leonardo Gil defendió durante cinco temporadas la camiseta de Colo Colo, período en el que conquistó seis títulos y se consolidó como una de las piezas claves del mediocampo albo. Sin embargo, en 2025 se confirmó su salida del equipo y se sumó a Huracán, donde atraviesa un gran presente.

El ex Colo Colo llegó a la Primera División argentina y se ha transformado en una de las principales figuras del “Globo”. Por lo mismo, el jugador argentino nacionalizado chileno sueña con ser nominado a la Selección Chilena.

En conversación con AS, el jugador se refirió a su positivo presente. “El 2025 fue un gran año y ahora también empezamos muy bien. Estoy muy feliz, porque desde el primer día me dieron esa responsabilidad”.

Las ganas de Leo Gil de llegar a la Roja

El jugador puntualiza que se siente preparado para sumarse a la selección. “He tenido muchos momentos. Cuando llegué a Colo Colo, tuve un gran momento. Fui a los microciclos, pero no me convocaron a los partidos amistosos”.

“Después tuve un gran rendimiento en 2022, cuando salimos campeones… Hice goles y jugué todos los partidos”, añadió.

Leonardo Gil se sumó el 2025 a Huracán/Getty Images)

Agregando que se siente muy bien. “Ya hace cinco o seis años vengo jugando la mayoría de los partidos y eso da mucho rédito. Yo siempre digo que cuando un jugador juega mucho, por algo será. Y con diferentes técnicos… Me encuentro en un gran momento”.

En la misma línea, señala que siente que tras ser finalista el 2025 de la Primera División argentina llegaría la oportunidad de la Roja. “Ahí pensé que iba a tener una chance. Y viendo cuántos tuvieron oportunidades… No hablaré de otros jugadores, pero sí hay que aceptar que cuando alguien está en un buen momento, debe tener una oportunidad”.

“Yo, con menos edad y en un gran momento, no la he tenido. Y otros, con mayor edad, sí. Pero bueno, voy a seguir trabajando, porque siempre sueño con estar. Espero seguir con este nivel y que en algún momento llegue ese llamado”.

