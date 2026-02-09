Leonardo Gil siempre ha tenido algo especial cuando se trata de partidos de alta tensión. Desde su paso por el fútbol argentino hasta su llegada a Colo Colo, el mediocampista ha demostrado una notable consistencia en los duelos frente a los rivales históricos de cada club.

En Argentina, sus estadísticas en clásicos hablan por sí solas. Con Estudiantes sumó dos victorias y un empate ante Gimnasia: 3‑1 y 3‑0 en victorias, y un 0‑0 que confirmó su regularidad.

Con Talleres, frente a Belgrano, no perdió ninguno de los clásicos que disputó, registrando dos empates 1‑1 en 2017. La solidez de su mediocampo y la lectura del juego fueron claves para mantener el equilibrio en esos encuentros.

En Rosario Central, Gil brilló aún más: ganó dos clásicos frente a Newell’s (1‑0 y 2‑1) y sumó otros dos empates (0‑0 y 1‑1), confirmando que podía marcar diferencias en los partidos más exigentes.

Leonardo Gil solo ha perdido un clásico

Clásicos contra la U

Su llegada a Colo Colo mantuvo la tendencia. Frente a Universidad de Chile, Gil ha ganado 4 clásicos, empatado 3 y solo registra 1 derrota, consolidándose como una pieza decisiva en los momentos de presión y un referente para los hinchas del Cacique.

Más allá de los números, Gil siempre ha sido un jugador que aporta equilibrio y criterio en el mediocampo, controlando el ritmo de los partidos y siendo un enlace clave entre defensa y ataque, especialmente cuando los partidos se vuelven intensos.

Con estos antecedentes, Leonardo Gil se confirma como uno de los mediocampistas más confiables en clásicos en Sudamérica. Este historial poco visto, combina victorias, regularidad y presencia determinante en cada duelo histórico que ha disputado.