Sufrió, costó, pero ganó. Colo Colo volvió al ruedo de las victorias, tras un triunfo agónico ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental. Pese a los tres puntos, el cuadro popular no mostró buen juego.

Es lo que se le sigue reprochando a Fernando Ortiz. Colo Colo es un equipo que no funciona, pese a que, a ratos, se entiende lo que quiere hacer el técnico. La patrulla juvenil fue una salvación para el DT, en la jornada del sábado.

El relleno con juveniles puede haber dado resultado una vez, pero en Macul nos e confían. Es por eso que esperan traer dos refuerzos más al club, uno de ellos extranjero, para poder revertir la actual situación.

ver también Claudio Aquino le baja los humos a los juveniles de Colo Colo: “No han conseguido nada todavía”

Principal perjudicado

La noticia de dos nuevos refuerzos para Colo Colo cae bien entre los hinchas. Desde la dirigencia le han dado urgencia a resolver el problema con nombres nuevos y puede dar resultados.

Pero, donde algunos se alegran, otros se amargan. Resulta que habría un principal perjudicado con la llegada de los dos nuevos refuerzos, un volante y un extremo derecho, a Colo Colo. Así lo señalaron en DaleAlbo AM.

“Me informaron anoche que se abren a la posibilidad, no de uno, sino de dos refuerzos en Colo Colo. Y se abren a otra posibilidad: que uno sea nacional y otro extranjero“, partió diciendo Edson Figueroa.

Publicidad

Publicidad

“Esto es porque sienten que si en algún momento sientan a Claudio Aquino, no pasa nada. No le han encontrado la vuelta“, enfatizó el periodista, que cree que el ex Vélez Sarsfield podría ser uno de los más perjudicados con la llegada de nuevos refuerzos.

Claudio Aquino podría verse perjudicado | Photosport

¿Cómo va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

Publicidad

Publicidad