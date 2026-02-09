Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Este es el principal perjudicado con la llegada de dos nuevos refuerzos a Colo Colo: “No le hallan la vuelta”

No todo es felicidad en el cuadro albo. La victoria y la llegada de nuevos refuerzos alegran a varios, pero un jugador mira de reojo.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
La alegría de los dos nuevos refuerzos no es transversal.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa alegría de los dos nuevos refuerzos no es transversal.

Sufrió, costó, pero ganó. Colo Colo volvió al ruedo de las victorias, tras un triunfo agónico ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental. Pese a los tres puntos, el cuadro popular no mostró buen juego.

Es lo que se le sigue reprochando a Fernando Ortiz. Colo Colo es un equipo que no funciona, pese a que, a ratos, se entiende lo que quiere hacer el técnico. La patrulla juvenil fue una salvación para el DT, en la jornada del sábado.

El relleno con juveniles puede haber dado resultado una vez, pero en Macul nos e confían. Es por eso que esperan traer dos refuerzos más al club, uno de ellos extranjero, para poder revertir la actual situación.

Claudio Aquino le baja los humos a los juveniles de Colo Colo: “No han conseguido nada todavía”

ver también

Claudio Aquino le baja los humos a los juveniles de Colo Colo: “No han conseguido nada todavía”

Principal perjudicado

La noticia de dos nuevos refuerzos para Colo Colo cae bien entre los hinchas. Desde la dirigencia le han dado urgencia a resolver el problema con nombres nuevos y puede dar resultados.

Pero, donde algunos se alegran, otros se amargan. Resulta que habría un principal perjudicado con la llegada de los dos nuevos refuerzos, un volante y un extremo derecho, a Colo Colo. Así lo señalaron en DaleAlbo AM.

“Me informaron anoche que se abren a la posibilidad, no de uno, sino de dos refuerzos en Colo Colo. Y se abren a otra posibilidad: que uno sea nacional y otro extranjero“, partió diciendo Edson Figueroa.

Publicidad

Esto es porque sienten que si en algún momento sientan a Claudio Aquino, no pasa nada. No le han encontrado la vuelta“, enfatizó el periodista, que cree que el ex Vélez Sarsfield podría ser uno de los más perjudicados con la llegada de nuevos refuerzos.

Claudio Aquino podría verse perjudicado | Photosport

Claudio Aquino podría verse perjudicado | Photosport

¿Cómo va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

Publicidad
El gran golpe que alista Colo Colo en el mercado de fichajes: va por dos refuerzos más

ver también

El gran golpe que alista Colo Colo en el mercado de fichajes: va por dos refuerzos más

Lee también
"Podría haber una decisión radical": el oscuro panorama de Ortiz
Colo Colo

"Podría haber una decisión radical": el oscuro panorama de Ortiz

No es Pablo Ruiz: Colo Colo va por otro fichaje
Colo Colo

No es Pablo Ruiz: Colo Colo va por otro fichaje

Almirón no se iría solo: Adelantan la salida de otro nombre en Colo Colo
Colo Colo

Almirón no se iría solo: Adelantan la salida de otro nombre en Colo Colo

Apuntan al pésimo estado físico de uno de los refuerzos de la U
U de Chile

Apuntan al pésimo estado físico de uno de los refuerzos de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo