Una triste noticia se reveló durante las últimas horas cuando medios estadounidenses revelaron que el ex jugador de los Lions de la NFL, Tracy Scroggins, falleció a los 56 años.

“Nos unimos a la comunidad de la NFL en el duelo por la pérdida de la leyenda de los Lions, Tracy Scroggins”, anunciaron los Lions en una publicación en redes sociales.

El equipo de la NFL eligió a Scroggins en la segunda ronda del draft de 1992, procedente de Tulsa. Pasó sus 10 años de carrera con los Lions, participando en 142 partidos. Sus 60.5 capturas de mariscal de campo lo ubican en el séptimo lugar en la historia del equipo.

La impactante declaración de la familia de Tracy Scroggins

La familia del exjugador entregó un comunicado a TMZ: “Tracy fue un padre devoto, un querido miembro de la familia y un amigo leal, cuya vida estuvo marcada por una fuerza y ​​perseverancia excepcionales”.

“Si bien muchos lo conocían por su carrera como jugador profesional de fútbol americano en la NFL, sus allegados lo conocían como un hombre bondadoso y generoso que se preocupaba profundamente por su familia y amigos”.

Asimismo, la familia declaró que el jugador sufría de encefalopatía traumática crónica (ETC), aunque la ETC solo se diagnostica mediante una autopsia neuropatológica realizada después de la muerte

“Jugar en la NFL le dio a Tracy la oportunidad de perseguir el sueño de su vida y salir de la pobreza”, continuó el comunicado. “Sin embargo, desafortunadamente, la NFL también fue la causa de su prematuro fallecimiento”.

El jugador disputó 10 años en la NFL/Getty Images

“Tracy dedicó cada momento de su retiro a luchar con valentía contra los devastadores efectos de la encefalopatía traumática crónica (ETC). Aunque nos duele el corazón, nos reconforta saber que finalmente está en paz”.

Scroggins fue uno de los casi 5000 jugadores que presentaron demandas por conmociones cerebrales contra la NFL antes del amplio acuerdo de la liga por conmociones cerebrales en 2015. Presentó una demanda adicional contra la NFL en 2016.