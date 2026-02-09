ver también Le hizo un gol viral a Argentina y celebró por Yastin Cuevas en Colo Colo

Este domingo la agenda deportiva fue tomada por el Super Bowl 60, donde más allá de la importante victoria de los Seattle Seahawks sobre los New England Patriots, lo que realmente se robó todas las miradas fue el show de medio tiempo realizado por Bad Bunny.

Y es que el espectáculo que montó el puertorriqueño fue un mensaje de unión para toda Latinoamérica, sobre todo en tiempos donde justamente en Estados Unidos la convivencia no está del todo fácil.

Para sorpresa de muchos, Colo Colo supo decir presente en este espectáculo representando a Chile. Aunque ojo, no se vio por la TV, ya que se trató de una promoción del show realizado por la cadena O Globo de Brasil.

ver también El gran golpe que alista Colo Colo en el mercado de fichajes: va por dos refuerzos más

Colo Colo dice presente en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

En la producción previa al show realizada por el canal brasileño se pudo apreciar ese mensaje de unión y resistencia latinoamericana que tanto buscó plasmar el cantante nacido en Puerto Rico.

Tweet placeholder

Ahí es donde se vieron diferentes banderas y personas haciendo alusión a este rincón del mundo. Y claro, por unos segundos se vio a el escudo de Colo Colo en la TV brasileña representando a nuestro país.

Publicidad

Publicidad

La aparición de Colo Colo en la tv brasileña para presentar el show de Bad Bunny. | Foto: Captura.

Esta no fue no fue la única referencia a Chile en el show montado por Benito Antonio Martínez Ocasio, el nombre real detrás de Bad Bunny. Sin ir más lejos, en la “La Casita” dijo presente Pedro Pascal, la bandera de Chile flameó durante el show y al vestido usado por Lady Gaga fue diseñado por, Diego Cajas Parra, también chileno.

ver también La última gran diferencia de Arturo Vidal con Fernando Ortiz que enreda a Colo Colo: “Creo que…”

El próximo partido de los albos

El Cacique volverá a la acción ante Unión La Calera este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

Publicidad