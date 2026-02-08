Colo Colo sigue celebrando el triunfo ante Everton, pero una historia paralela se robó las miradas en redes sociales. Bruno Torres, defensa juvenil sub 18 del Cacique, reveló que ya había anticipado el gol de Yastin Cuevas antes del partido.

El joven futbolista compartió en sus redes una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con el propio Cuevas, donde prácticamente decretaba que el atacante marcaría en el encuentro.

Tras el partido, y con el gol ya consumado, Torres publicó la charla y encendió las reacciones de los hinchas albos. “Hoy clavas, lo presiento. Hoy gol a estadio lleno y te tiras esta (foto)“, señaló el compañero de Cuevas.

El tanto de Cuevas terminó siendo clave en el desarrollo del compromiso, reafirmando su gran momento y su creciente importancia dentro del equipo albo.

Captura de pantalla de la publicación que subió Bruno Torres

Caszely le había tirado flores a Yastin Cuevas

Semanas antes de su irrupción goleadora, Carlos Caszely ya había puesto sus fichas en el atacante formado en casa y aseguró que Colo Colo tenía en él a un delantero con proyección real.

El ídolo albo fue directo al referirse al juvenil: “Antes que me preguntes cualquier cosa, en Colo Colo está Yastin Cuevas”, dejando en claro que el club no necesitaba mirar demasiado afuera para encontrar un ‘9’.

Incluso fue más allá y anticipó su impacto: “Si le dan continuidad, va a ser figura”, palabras que hoy vuelven a tomar fuerza tras el gol que le dio aire al Cacique.

