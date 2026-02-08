Hay ocasiones en que los equipos no se merecen la victoria y la consiguen pese a jugar muy mal. Esto fue lo que ocurrió la noche del sábado, cuando Colo Colo derrotó a Everton en el estadio Monumental.

El equipo de Fernando Ortiz otra vez mostró un nivel mediocre, sin embargo, se le abrió el arco en los 91 minutos en una pelota muerta y pudo ganar ante los Ruleteros por 2-0.

El encargado de abrir la cuenta en Colo Colo fue el joven delantero de apenas 17 años Yastin Cuevas, que con un cabezazo puso el primer tanto del Cacique y así encarriló una victoria que se veía imposible por la Liga de Primera.

La emoción de Carlos Caszely por Yastin Cuevas

Uno de los espectadores ilustres del partido fue el ídolo de Colo Colo Carlos Caszely, quien analizó la victoria y alabó el ingreso de juveniles en el cuadro popular.

El ídolo quedó conforme con el cometido de Francisco Marchant, Leandro Hernández y sobre todo de Yastin Cuevas, de quien viene hablando bien hace tiempo y que lo dejó ronco por el gol que le anotó a Everton.

“Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El chico que viene desde las divisiones inferiores lleva seis o siete años en el club, sabe lo que es la camiseta de Colo Colo… estoy muy ronco por tanto gritar, es primera vez que me pasa… Pero los jugadores de la cantera saben lo que es jugar por Colo Colo”, dijo Caszely.

Yastin Cuevas celebrando su gol en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Extraordinario. Hace más de un año que vengo diciendo que hay chicos en las juveniles que puede jugar en el primer equipo, hoy día lo hicieron bien, mañana a lo mejor no tanto, pero si le dan la confianza necesaria yo creo que van a ser importantes”, cerró.

Colo Colo respira y suma una victoria pese a no encontrar un buen patrón de juego ante Everton.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

