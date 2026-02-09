Ya parece un hecho de la causa. A la Liga de Primera no la respetan fuera del ambiente futbolístico. Prueba de ello son las constantes negativas, acciones y condiciones que las autoridades les ponen para programar sus respectivos partidos.

Hemos visto cómo Universidad de Chile debió modificar su localía en la pasada temporada a raíz de eventos musicales en el Estadio Nacional. Lo más reciente fue la fijación del duelo entre Huachipato y los azules a puertas cerradas en Talcahuano. Mientras en Concepción se hacía el concierto de Chayanne.

Precisamente una nueva presentación del cantante puertorriqueño obligará a otro equipo de la Liga de Primera a salir de su estadio y ejercer su condición de dueño de casa en otro recinto deportivo. La nueva víctima del artista es Everton de Viña del Mar.

Chayanne obliga cambio de localía en Liga de Primera

Inicialmente, el encuentro entre los ruleteros y Huachipato estaba programado para este viernes 13 de febrero en el Estadio Sausalito de la Ciudad Jardín, que va a ser sin público pues cumplirá la última fecha de castigo por los incidentes que provocaron sus hinchas en 2025.

Sin embargo, tras programarse el concierto de Chayanne para el miércoles 11 en el recinto viñamarino, Everton debió buscar estadio para jugar su duelo por la fecha 3 en Liga de Primera. Su primera opción era el Elías Figueroa de Valparaíso, pero su alto costo de arriendo lo descartó.

Así es que en el sitio oficial del Campeonato Chileno se ratificó que el lance entre los oro y cielo ante los de la usina será el que abra la nueva jornada del torneo nacional, el viernes 13, desde las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera, sin presencia de público.

¿Por qué Everton juega sin público?

En la derrota ante Universidad Católica por 0-3 en Sausalito, un grupo de hinchas ruleteros invadieron la cancha para interrumpir el lance, además de golpear a jugadores y guardias de seguridad. Ante esto, el Tribunal de Disciplina los sancionó con cinco juegos a puertas cerradas.

