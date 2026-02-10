Universidad de Chile infló el pecho con el estreno como titular de Diego Vargas, pese a la derrota por un marcador de 2-1 en su última visita a Huachipato por la Liga de Primera 2026.

El formado en los azules tuvo su primera vez como titular con la camiseta bullanguera, en reemplazo del suspendido por tarjeta roja Felipe Salomoni, donde no desentonó.

El lateral izquierdo tuvo una buena actuación, donde fue clave para el gol de Eduardo Vargas, que nace tras un rebote en el palo con un centro con veneno que lanzó al área acerera.

Por lo mismo, ha recibido muchas felicitaciones en sus redes sociales, donde ahora sumó la del último gran goleador que tuvo Universidad de Chile en las últimas temporadas: Joaquín Larrivey.

Diego Vargas fue clave en el gol de la U. Foto: Guillermo Rivas / Emisora Bullanguera.

Larrivey no dejó pasar una oportunidad con Diego Vargas

Diego Vargas es representado futbolísticamente por Walter Montillo, quien no demoró en escribirle desde el extranjero luego de su partido con la camiseta de la U ante Huachipato.

El volante referente de los azules, también lleva la carrera de Joaquín Larrivey, quien no se quiso quedar fuera de las felicitaciones al joven lateral con mucha proyección de la U.

“Partidazo Dieguito, vamos nomás”, fue el mensaje que le dejó en una publicación de Instagram, donde aparecieron otros jugadores como Cristóbal Jorquera.

Vargas sumará más oportunidades en la U, donde con Ignacio Vásquez son los grandes candidatos para sumar los minutos Sub 20 en el equipo de Francisco Meneghini.

