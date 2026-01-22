Joaquín Larrivey tuvo otra jornada goleadora en Deportes Concepción, que debe cerrar su gira por Uruguay, donde está en plena disputa de la Serie Río de La Plata. El Bati apunta a ser titular indiscutido en el León de Collao en la vuelta a la élite del fútbol chileno.

Por esa razón, cree que ha servido el periplo por suelo charrúa. “Muy importante ganar para la confioanza, hicimos un gran primer tiempo. En el segundo nos defendimos bien, no nos crearon situaciones de gol”, dijo Larrivey a Octava Pasión tras el 3-1 sobre Cerro Largo.

“Fue un resultado justo. enfrentar a un rival internacional nos sirve de experiencia para enfrentar lo que viene”, fue la conclusión que sacó el experimentado delantero de 41 años, quien en Chile también jugó en la U y en Magallanes. Cree que las presentaciones lilas dan para ilusionarse.

Joaquín Larrivey en Deportes Concepción suma 23 goles en 41 partidos. (Marco Vázquez/Photosport).

Pero sabe que la mesura debe ser la principal acompañante en el trecho inicial. “Vinimos, competimos muy bien y de a poquito se va encontrando el equipo”, aseguró el Bati, quien fue titular y capitán del León de Collao, que afina detalles para afrontar otro duelo amistoso en Uruguay

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Nos encontramos bien dentro de la cancha, le pudimos reglaar una alegría a toda la gente que está sufriendo. Nos duele, pero afortonadamente les pudimos regalar una sonrisa”, agregó Larrivey, quien no pierde de vista a los afectados por los terribles incendios forestales de la región del Bío Bío.

ver también Marcó un golazo en Uruguay y se candidatea como socio de Larrivey en Concepción: “Que sea el piso de…”

Larrivey confía en Deportes Concepción desde Uruguay

Joaquín Larrivey seguramente tendrá participación estelar en Deportes Concepción y el mismo DT dijo desde Uruguay cómo se imagina la ofensiva. Sinceramente, no dio muchas pistas. “Es tremendo tenerlo en el camarín, así como al Leo”, dijo Patricio Almendra.

Patricio Almendra se frota las manos por la cantidad de alternativas de ataque que tiene. (Marco Vázquez/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Quiso destacar también a Leonardo Valencia y a varios jugadores que pelean un puesto en la zona de ataque. “Son jugadores que ofensivamente con Ethan (Espinoza), Aldrix (Jara), (Matías) Cavalleri, (Ángel) Gillard, son determinantes. Esperamos sacar el mejor rendimiento de ellos”, apuntó Almendra.

“El Patrón (Carlos Escobar) no ha podido jugar, pero ya le tocará. Es un jugador emblema para nosotros. Esperamos que todos tengan minutos”, aseguró el DT del Conce, que todavía debe jugar ante Montevideo City Torque este viernes 23 de enero a las 22 horas.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Una manera de llevar algo de alegría a los hinchas lilas afectados por los incendios forestales que tienen a la región con máxima preocupación. “El fútbol ha sido un bálsamo para nuestros hinchas, sabemos de algunos que han sufrido por esta catástrofe”, manifestó.

“Esperamos haberlos podido desviar un poquito, que el Conce gane siempre llega al corazón de todos. Sin duda no es lo importante hoy, pero quisimos entregarnos por completo en esta serie”, cerró el Pato Almendra, quien ya tiene entre ceja y ceja el debut ante O’Higgins por la Liga de Primera 2026.