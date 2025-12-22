El DT de Deportes Concepción sabe perfectamente que la presencia de Joaquín Larrivey le da un salto de calidad al cuadro lila. Por eso mismo, celebra tenerlo en la plantilla que afrontará el ansiado retorno a la primera división chilena del León de Collao.

Consiguieron su boleto de vuelta en la élite con un triunfo sobre Cobreloa en la llave decisiva de la Liguilla. Y con el Larry como figura indiscutida. Tras asegurar su renovación, Patricio Almendra se alegró también de seguir contando con el ex goleador de Universidad de Chile y Magallanes.

“Necesitamos más jugadores como Joaquín. Ha sido nuestro referente y lo seguirá siendo. No me cansaré de halagar todo lo que hace dentro del camarín, con el club, con el cuerpo técnico y el proyecto”, manifestó a RedGol el Pato, quien tomó la conducción del equipo penquista en reemplazo de Manuel Suárez.

Joaquín Larrivey celebra uno de los goles que anotó en Deportes Concepción. (Eduardo Fortes/Photosport).

Tuvo más sobre la continuidad del experimentado ariete. “Seguir con él es un paso gigante para seguir creciendo desde el lado de los jugadores. Sin dejar de lado a los demás, Joaquín es uno de los capitanes del equipo”, expuso sobre el ex jugador del Cagliari de Italia y el Celta de Vigo en España.

“Lo seguirá siendo y esperamos que pueda llegar a los 100 goles este año con Deportes Concepción”, apuntó el Pato Almendra. Tiene razón, aunque Larrivey sólo anotó 23 tantos en el cuadro lila. Pero apunta a la acumulación de tantos que tiene en el balompié nacional. Entre Universidad de Chile (43), Magallanes (33) y el Conce computa 99 dianas.

Patricio Almendra tendrá una chance como DT del Conce en primera división. (Marco Vazquez/Photosport).

DT de Concepción felicita a Larrivey y revela fechas claves de la pretemporada

El DT de Deportes Concepción sabe que Joaquín Larrivey será el buque insignia del plantel el año entrante. Un 2026 que se vislumbra con mucha actividad. Y muy pronto. “Volvemos el 26 de diciembre y luego el 2 de enero seguimos con todo”, le contó el entrenador lila a nuestro querido Florete.

“Necesitamos una buena preparación. El 14 está la noche lila, el 18 nos vamos a Uruguay. El 25 volvemos y nos preparamos para el torneo. Es una agenda muy corta que hay que sacar adelante”, detalló el Pato Almendra, quien sabe que el tiempo, en el fútbol y la vida, suele ser frenético.

Joaquín Larrivey festeja en Deportes Concepción, donde fue figura del ascenso a primera. (Photosport).

Por el momento, el Conce festeja algunas incorporaciones en el mercado de fichajes: amarró el retorno de Ignacio Mesías, quien en 2025 jugó para Unión La Calera, donde anotó seis goles. También confirmó como incorporación a Matías Cavalleri, otro ex Cementero, quien arriba a Collao tras un año en Brasil.

Así le fue a Deportes Concepción en la tabla de la Primera B 2025

Deportes Concepción ganó un cupo a la Liguilla de Ascenso por su puesto en la Primera B. Y al cabo de la temporada, se hizo acreedor de un cupo en la máxima categoría del fútbol chileno tras vencer a Cobreloa.

