Mercado de fichajes: Deportes Concepción no para y cierra a ex River Plate como refuerzo

El cuadro lila se empieza a armar de a poco para su esperado regreso a la Liga de Primera y suma a un jugador experimentado.

Por Carlos Silva Rojas

Mauricio Vera vuelve al fútbol chileno.
La gran novedad que tendrá la Liga de Primera 2026 será la presencia de Deportes Concepción, que no juega en la categoría de honor del fútbol chileno desde 2008.

El cuadro penquista tiene que renovar gran parte de su plantel, debido a que necesita jugadores de experiencia y que tengan roce en Primera.

El entrenador de Concepción, Patricio Almendra, pidió fichajes en todas las líneas para su equipo y los dirigentes le están cumpliendo, con más de una sorpresa entre los contratados.

Deportes Concepción cierra el fichaje de Mauricio Vera

Deportes Concepción se mueve rápido en el mercado de pases y ya tiene acordada las contrataciones de Cristián Suárez, Ignacio Mesias y Matías Cavalleri.

El León de Collao, según dio a conocer el periodista penquista Sergio Godoy Acosta, cerró un acuerdo con el mediocampista argentino de 27 años Mauricio Vera.

Mauricio Vera vuelve a Chile. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

El volante bonaerense viene de jugar en Boston River de Uruguay y tiene un paso por Chile, ya que defendió los colores de San Luis de Quillota en 2024.

Mauricio Vera debutó en River Plate, cuadro donde fue formado en Argentina. También tiene pasos por Estudiantes de La Plata, Guillermo Brown y San Martín de San Juan.

