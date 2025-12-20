Es tendencia:
Patricio Almendra habla de lujoso fichaje que suena en Deportes Concepción: “Es muy bueno…”

El entrenador del equipo penquista llenó de elogio a uno de los jugadores que aparecen en la órbita del cuadro recién ascendido.

Por Carlos Silva Rojas

Deportes Concepción busca fichajes.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTDeportes Concepción busca fichajes.

Una de las grandes novedades que tendrá la Liga de Primera 2026 será la presencia de Deportes Concepción, que viene de ascender tras vencer en la final de la Liguilla de Primera B a Cobreloa.

El cuadro lila no juega en la categoría de honor del fútbol chileno desde 2008, por ende en el Bío Bío están muy ansiosos por el retorno a Primera.

Los dirigentes de Concepción no quieren dejar nada al azar y por ello están inmersos con todo en el mercado de fichajes, con la idea de reforzar de buena manera a la tienda penquista.

Pato Almendra y el sueño de Concepción de fichar a Leonardo Valencia

Una de las primeras medidas que tomaron en el León de Collao fue confirmar a Patricio Almendra como DT para 2026, quien habla de los refuerzos.

El nombre de Leonardo Valencia, de gran campaña en Audax Italiano y que se encuentra libre, apareció en la órbita del Conce, sin embargo, el DT lila reconoce que es compleja la operación.

Leonardo Valencia apareció en el radar de Concepción. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Es bueno el Leo. Muy bueno. Pero, es difícil que venga. Es un jugador que lo quieren grandes de Santiago y equipos importantes para él. Sí, para nosotros el Conce es súper importante, pero hay que ver la cabeza de los jugadores. No todos lo ven así. Queremos que vengan los que quieren venir y que estén preparados”, explicó Almendra.

Deportes Concepción se está reforzando de a poco y ya amarró los arribos de Matías Cavalleri, Cristián Suárez y Ethan Espinoza.

