Casi manda a Colo Colo a Primera B e histórico clama por su regreso: “Es un jugador…”

Los albos están armando su plantel para la temporada y sugieren un polémico nombre como alternativa para 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Piden el regreso de Leo Valencia a Colo Colo.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTPiden el regreso de Leo Valencia a Colo Colo.

Colo Colo tuvo un 2025 nefasto, el cual le dejó secuelas de cara a la temporada 2026, porque ni siquiera clasificó a la Copa Sudamericana, por lo que sólo tendrá competencia local.

En Blanco y Negro se viven días claves de cara a la próxima temporada, ya que este viernes se realizará una reunión de directorio donde se empezará a definir el plantel.

Colo Colo debe renovar su plantilla, la cual será dirigida por el entrenador Fernando Ortiz, quien pese a los malos resultados se mantendrá en el cargo para 2026.

Piden que Leonardo Valencia sea el fichaje tapado de Colo Colo

Una de los refuerzos de lujo de Colo Colo para 2025 fue Claudio Aquino, pero el volante ofensivo no rindió y su nombre suena fuerte en Rosario Central y Vélez Sarsfield.

Si se va el argentino en Macul podrían ir a buscar a un 10, donde aparece como candidato Matías Palavecino, sin embargo, el ex delantero del Cacique Gustavo de Luca, pide el retorno de Leonardo Valencia, quien estuvo en la campaña de los albos de 2020, cuando pelearon el descenso.

Leonardo Valencia está con el pase en su poder tras su estadía en Audax, Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Es un jugador experimentado. Yo creo que jugaría y andaría, no así Palavecino que capaz que no se acostumbra y Colo Colo necesita más un Valencia que un Palavecino“, dijo De Luca a Bolavip Chile.

Leonardo Valencia está con el pase en su poder tras salir de Audax Italiano. Actualmente Universidad Católica y Palestino mostraron interés en el mediocampista ofensivo.

