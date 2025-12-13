Es tendencia:
Colo Colo

Los tres jugadores que tiene que fichar Colo Colo según la Inteligencia Artificial: ¡Uno es de la U de Chile!

La Inteligencia Artificial eligió los mejores nombres para reforzar a Colo Colo para la temporada 2026. Sorprendió.

Por Jose Arias

La Inteligencia Artificial elige los jugadores que deben ir a Colo Colo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLa Inteligencia Artificial elige los jugadores que deben ir a Colo Colo.

Con ganas de dejar atrás, en un recóndito lugar de la mente, el recuerdo de un estrepitoso 2025, Colo Colo se arma para la siguiente temporada. En ese sentido, el cuadro albo quiere hacer un buen mercado de fichajes, que le permita ilusionarse en el plano global.

Esa será una de las tristes ventajas que tendrá que aprovechar el Cacique: el 2026 no habrá torneos internacionales, por lo que toda la concentración se queda en casa. El calendario será nuevamente un amigo.

Por aquello, en Colo Colo quieren contar con estrellas de renombre para 2026. Quizás, el mercado chileno pueda ofrecer algunas alternativas para el elenco popular. Es por ello que fuimos a preguntarle a la Inteligencia Artificial sobre los posibles nombres de jugadores locales que pueden llegar a Macul.

La Inteligencia Artificial se pone juguetona con los nombres

Ante la necesidad imperiosa de Colo Colo de reforzar algunos puestos, fuimos a preguntarle a la Inteligencia Artificial de Microsoft, Copilot, para que nos dijera qué jugadores locales serían una solución para el Albo. La respuesta fue, por lo menos, divertida.

Se la jugó por tres. El primero fue Leonardo Valencia. “Aporta gol y experiencia en la zona ofensiva. Tiene versatilidad y puede jugar incluso por fuera o como segundo delantero, lo que permite que Colo Colo pueda ir alternando su táctica”, aseveró la IA.

¿El segundo? Pablo Aránguiz. “Es un creador probado que combina visión de juego con llegada desde media distancia; su perfil ayuda a generar más ocasiones y a conectar el mediocampo con los delanteros. En un equipo que busca dominar posesión y mejorar la generación de chances en campo rival, un mediapunta con llegada y gol sería un refuerzo directo para elevar la producción ofensiva”, señaló al respecto.

Por último, un centro delantero, Lucas Di Yorio. “Ofrece presencia física y capacidad de finalización dentro del área, además de ser efectivo en el juego aéreo. Si Colo Colo quiere un referente de área que fije centrales y aproveche centros laterales y segundas jugadas, su perfil es idóneo para complementar extremos y mediapuntas que le sirvan balones”, cerró sobre el jugador de Universidad de Chile.

