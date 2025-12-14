Uno de los equipos que representará a Chile internacionalmente en 2026 es Audax Italiano, que tiene un cupo para ser parte de la Copa Sudamericana.

El cuadro itálico terminó de gran forma la temporada 2025, ya que pese al cambio de entrenador sobre el final, Gustavo Lema reemplazó a Juan José Ribera, sumó dos victorias ante Ñublense y Colo Colo que lo llevaron al plano internacional.

Una de las figuras de Audax es Eduardo Vargas, quien llegó como sorpresa a mediados de año y su paso por La Florida está llegando a su fin.

ver también El fantasma de Álvarez derrumba a U de Chile: la interna se divide por Eduardo Vargas

Aseguran que Eduardo Vargas se va de Audax Italiano

Pese a que Eduardo Vargas llegó recién a mitad de 2025 a Audax Italiano, afirman que el delantero no seguirá en el cuadro de colonia para 2026.

El medio partidario de los audinos Tanoticias, dio a conocer que Turbo Man no seguirá jugando en el cuadro verde para el año que se avecina.

Eduardo Vargas se va de Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

Publicidad

La salida de Eduardo Vargas de Audax hace crecer el rumor de su posible regreso a Universidad de Chile, elenco que busca delanteros tras las salidas de Rodrigo Contreras y Lucas di Yorio.

Edu Vargas jugó un total de 15 partidos con la camiseta de Audax Italiano entre Liga de Primera y Copa Chile, marcando un total de cinco goles y entregando dos asistencias.