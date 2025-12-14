Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

¿A la U? Eduardo Vargas toma crucial decisión en el mercado de fichajes

El delantero es uno de los jugadores que sale de Audax Italiano de cara a la temporada 2026 y busca equipo.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Eduardo Vargas en Audax Italiano.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEduardo Vargas en Audax Italiano.

Uno de los equipos que representará a Chile internacionalmente en 2026 es Audax Italiano, que tiene un cupo para ser parte de la Copa Sudamericana.

El cuadro itálico terminó de gran forma la temporada 2025, ya que pese al cambio de entrenador sobre el final, Gustavo Lema reemplazó a Juan José Ribera, sumó dos victorias ante Ñublense y Colo Colo que lo llevaron al plano internacional.

Una de las figuras de Audax es Eduardo Vargas, quien llegó como sorpresa a mediados de año y su paso por La Florida está llegando a su fin.

El fantasma de Álvarez derrumba a U de Chile: la interna se divide por Eduardo Vargas

ver también

El fantasma de Álvarez derrumba a U de Chile: la interna se divide por Eduardo Vargas

Aseguran que Eduardo Vargas se va de Audax Italiano

Pese a que Eduardo Vargas llegó recién a mitad de 2025 a Audax Italiano, afirman que el delantero no seguirá en el cuadro de colonia para 2026.

El medio partidario de los audinos Tanoticias, dio a conocer que Turbo Man no seguirá jugando en el cuadro verde para el año que se avecina.

Eduardo Vargas se va de Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Eduardo Vargas se va de Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

La salida de Eduardo Vargas de Audax hace crecer el rumor de su posible regreso a Universidad de Chile, elenco que busca delanteros tras las salidas de Rodrigo Contreras y Lucas di Yorio.

Edu Vargas jugó un total de 15 partidos con la camiseta de Audax Italiano entre Liga de Primera y Copa Chile, marcando un total de cinco goles y entregando dos asistencias.

Ex DT de Nacional de Uruguay: “Eduardo Vargas es un animal para entrenar, te rompe los ojos”

ver también

Ex DT de Nacional de Uruguay: “Eduardo Vargas es un animal para entrenar, te rompe los ojos”

Lee también
¿Vuelve? El remezón que le da Vargas a Audax que ilusiona a la U
U de Chile

¿Vuelve? El remezón que le da Vargas a Audax que ilusiona a la U

Álvarez tenía la razón: Eduardo Vargas deja la grande en la U
U de Chile

Álvarez tenía la razón: Eduardo Vargas deja la grande en la U

"Eduardo Vargas es un animal para entrenar, te rompe los ojos"
Internacional

"Eduardo Vargas es un animal para entrenar, te rompe los ojos"

Avisan que Salas refuerza Temuco con hijo de ex compañero de la U
Chile

Avisan que Salas refuerza Temuco con hijo de ex compañero de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo