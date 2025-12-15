Es tendencia:
Mercado de pases

Caamaño advierte el problema del regreso de Eduardo Vargas a U. de Chile: “El camarín…”

El periodista Cristián Caamaño se refirió al posible regreso de Eduardo Vargas a U. de Chile en el mercado de fichajes.

Por Javiera García L.

¿Eduardo Vargas vuelve a U. de Chile?
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT¿Eduardo Vargas vuelve a U. de Chile?

Eduardo Vargas vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes. Turboman no seguirá en Audax Italiano, donde solo estuvo seis meses, y ahora debe definir su futuro. U. de Chile aparece como posible destino.

Los hinchas del Romántico Viajero se comienzan a ilusionar con el regreso del delantero al Centro Deportivo Azul después de una polémica negociación que terminó llevándolo al equipo audino.

¿Se dará, ahora sí, el regreso de Eduardo Vargas? En Radio Agricultura, Cristián Caamaño habló. “Yo creo que este era el paso… estaba esperando a la U. Siempre va a estar la opción”, confirmó.

Eso sí, el periodista levantó un posible problema que traería Turboman. “Su llegada es juntar más veteranos y ahí toman el control del camarín Vargas, Díaz y Aránguiz”, advirtió Caamaño.

“Ahí, Vargas, Díaz y Aránguiz toman el control del camarín de U. de Chile” | Photosport

Cristián Caamaño se pronuncia por Eduardo Vargas: “Lo traigo”

Pese a todo, Cristiaán Caamaño se mostró a favor de que Eduardo Vargas regrese a U. de Chile. “Prefiero diablo conocido en el ataque que otro por conocer. Lo traigo. Si no tienes plata para ir a buscar un delantero y lo tienes ahí por la misma plata, lo traigo“, dijo.

Durante los seis meses que estuvo en Audax Italiano, Eduardo Vargas jugó 13 partidos de la Liga de Primera y dos de Copa Chile. Anotó un total de cinco goles y dio dos asistencias con la camiseta itálica.

