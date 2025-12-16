Movidas 2026: Cobreloa no para y ahora suma a experimentado volante para lograr el ascenso

Cobreloa quiere dejar atrás el amargo final del 2025 donde el ascenso se perdió en los descuentos ante Deportes Concepción. Por lo mismo, los loínos de inmediato empezaron a armar el plantel para el próximo año y conseguir el retorno a la Liga de Primera.

El primero en ser ratificado fue César Bravo y todo su cuerpo técnico. Tras ello, se sumaron las renovaciones de David Tapia, Cristian Muga y Álvaro Delgado. Posteriormente se confirmó a Bastián San Juan y Diego Tapia.

El tema es que todavía faltaba un engranaje en el equipo de César Bravo. Lo que finalmente llegó este martes. Así lo informó Cobreloa en sus redes sociales donde anunció la llegada de Tomás Aránguiz.

“El mediocampista llega a Cobreloa para sumar experiencia y visión de juego”, recalcaron. El futbolista se formó en Colo Colo, y brilló en Magallanes donde consiguió el ascenso y hasta superó al Cacique en la Supercopa. Además cuenta con experiencia en competencias internacionales.

“En su palmarés cuenta con ascenso a Primera División, además de títulos de Copa Chile y Supercopa, credenciales que respaldan su recorrido en el fútbol nacional”, agregaron sobre el volante que se transformó en uno de los más destacados en la Primera B. Incluso es recordado por el golazo de mitad de cancha que le marcó a Unión Española en Copa Chile y que fue postulado hasta para el Premio Puskas.

Tomas Aránguiz ahora será el nuevo “10” de Cobreloa

Por lo que nuevamente Cobreloa se posiciona como candidato a lograr el ascenso. Temporada que se aproxima como la más complicada de los últimos años ya que se sumarán equipos como Deportes Iquique, Unión Española y Puerto Montt.

¿Cuáles fueron las bajas de Cobreloa?

Tras la campaña del 2025, Cobreloa pasó la podadora y fueron varias las figuras que no continuarán en el equipo que buscará el ascenso el próximo año. Entre la lista de jugadores asoman Bastian Tapia, Hugo Rojo, Agustín Heredia, Byron Bustamante, Leandro Barrera, Diego Acevedo, Álvaro Salazar, Branco Provoste, y Luis García.