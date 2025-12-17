Colo Colo intenta rearmarse luego de un centenario para el olvido, pero no para de sufrir problemas. El Cacique no consiguió títulos en sus 100 años y busca limpiar su plantel para volver a pelear en grande. Y uno de los que quieren sacar a toda costa es Salomón Rodríguez.

El delantero, que llegara desde Godoy Cruz como el goleador para el especial 2025 albo, terminó siendo un rotundo fracaso. Las cosas agotaron la paciencia de la dirigencia, en la que buscar sacarse de encima lo que consideran un cacho.

Pero cuando parecía que todo avanzaba de buena manera, el uruguayo le dio un tremendo golpe al Cacique. Uno que ahora deja en suspenso su futuro y que podría tenerlo como un borrado en 2026.

Nadie lo quiere: Colo Colo no sabe que hacer con Salomón Rodríguez

En Colo Colo buscan sacarse de encima a Salomón Rodríguez, pero están saliendo para atrás. El Cacique quiere enviar a préstamo al delantero como sea, aunque su deseo no está siendo correspondido.

Salomón Rodríguez no encuentra club para irse de Colo Colo. Foto: Photosport.

El periodista Cristián Alvarado estaba hablando sobre el caso de Damián Pizarro en Los Tenores de Radio ADN este miércoles y dio detalles claves. “Depende del técnico porque lo termina ratificando el propio Aníbal Mosa. Fue considerado en la última reunión, lo mencionaron, pero van en la línea de Fernando Ortiz si lo va a requerir o lo busca como alternativa“, lanzó de entrada por el ex atacante albo que partió a Europa.

Publicidad

Publicidad

De hecho, si no llega el apodado Haaland de Macul, ya llegó otra propuesta a las oficinas del Estadio Monumental. “Apareció el nombre de Junior Marabel que puede aparecer en el horizonte de Colo Colo, estos jugadores que se ofrecen y hay varias carpetas“.

¿Pero qué tiene que ver Salomón Rodríguez en esto? Mucho, ya que su salida será clave para traer un nuevo delantero. Sin embargo, esto no ha tenido los avances esperados, al punto de que nadie lo quiere.

ver también ¿Se va con Jorge Almirón? Arturo Vidal toma decisión sobre su futuro en Colo Colo en 2026

“Por el momento, es un tema no menor y el trabajo de Morón es intenso, tratar de buscarle algún equipo a Salomón Rodríguez porque no encuentra“, aseguró el reportero albo.

Publicidad

Publicidad

En los últimos días se habló del interés de Huracán y Rosario Central. No obstante, al Estadio Monumental no ha llegado ninguna propuesta formal para dar el paso y sacarlo de una vez por todas.

Salomón Rodríguez tuvo un año tan malo que no lo quiere nadie y Colo Colo ya no sabe qué hacer. El Cacique lamenta una inversión que no le dio resultados y que ahora se transforma en un enorme problema para armar el plantel del 2026.

¿Cuáles fueron los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo en 2025?

Salomón Rodríguez busca salir de Colo Colo luego de una temporada 2025 para el olvido, en la que disputó un total de 26 partidos oficiales. En ellos marcó 3 goles y no tuvo asistencias en los 1.101 minutos que estuvo dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad