Un viernes clave tendrá Colo Colo de cara a su futuro inmediato, porque se reúne el directorio de Blanco y Negro para empezar a armar el plantel para la temporada 2026.

La plantilla de los albos se debe acotar en relación a la que representó al cuadro popular en 2025, debido al fracaso de la campaña pasado, donde no pudieron clasificar a torneos internacionales.

Los directores de la concesionaria van a hablar sobre los jugadores que tienen contrato vigente y que no están considerados para el año venidero. Acá tienen un problema que al parecer no tiene solución cercana.

ver también Aníbal Mosa sorprende y avisa sobre los fichajes de Colo Colo: “Ya están definidos…”

Problema Monumental para Colo Colo: nadie quiere a Salomón Rodríguez

El gran precio de Blanco y Negro en 2025 fue el delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien arribó a Macul a cambio de 1.5 millones de dólares por el 50% de su pase, desde Godoy Cruz.

El rendimiento del ariete zurdo (dicen que es su perfil, pero parece no tener pierna hábil) fue desastroso, ya que sumando los 26 partidos que disputó en todas las competencias, apenas marcó tres goles.

Además, Rodríguez tiene uno de los sueldos más elevados del plantel, se acerca a los 60 millones de pesos y en ByN lo quieren dejar partir.

Publicidad

Publicidad

Salomón Rodríguez no rindió en Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

El delantero tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2027, y por ahora lo tiene que cumplir, debido a que ningún club está interesado en quedarse con sus mediocres servicios.

El problema para sacar a Rodríguez del Monumental es deportivo y económico. No mostró nada en 2025 en la cancha y su sueldo es demasiado elevado, por lo que ningún equipo se quiere hacer cargo de pagarlo, si es que se da una posible cesión.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, Salomón Rodríguez se tiene que quedar obligado en Colo Colo, porque nadie lo quiere tener en sus filas para la temporada 2026.