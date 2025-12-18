Un borrón y cuenta nueva tiene que hacer Colo Colo, que tuvo una paupérrima temporada 2025, justo en el año de su centenario, y tiene que armarse casi de nuevo para 2026.

La campaña del cuadro albo fue tan mala que no le alcanzó ni para clasificar a la Copa Sudamericana, puesto que quedó en el octavos lugar de la Liga de Primera.

Colo Colo necesita fichajes, situación que analizó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en la antesala a la reunión de directorio de la concesionaria.

ver también Mercado de fichajes: el gran refuerzo “tapado” de Colo Colo con el que está negociando

Aníbal Mosa y los refuerzos de Colo Colo

El dirigente colocolino se tomó el tiempo para responder las preguntas de la prensa que estaba en el estadio Monumental y habló de refuerzos.

Mosa reconoció que están buscando jugadores de tono defensivo, y que tras cerrar los fichajes para la zaga, pensarán en otras posiciones.

Publicidad

Publicidad

“Los puntos a reforzar ya están definidos y estamos preocupados de la línea de atrás primero que todo. Una vez que tengamos la reunión con los directores, que son los primeros que tienen que enterarse, se lo haremos saber a la opinión pública”, dijo el sirio.

Aníbal Mosa habló de los fichajes de Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

“Estamos trabajando todos los días, con nuestro gerente deportivo (Daniel Morón), con nuestro gerente general y con el área de scouting. Estamos haciendo la pega que hay que hacer”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo busca fichajes y este viernes puede ser un día clave para cerrar contrataciones.