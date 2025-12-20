Tras una semana llena de emoción, goles y talento, finalmente se definirá al campeón de la Copa UC Sub 17. El torneo juvenil que se disputa en el Claro Arena tendrá a la selección de Chile en la disputa del título y con aires de revancha.

Es que al frente lo espera la poderosa Argentina, equipo que ya venció a la Roja en la fase inicial, por 4-1 en la fecha 1. Eso sí, el panorama es distinto ahora, ya que el equipo de Ariel Leporati llega envalentonado.

La selección de Chile derrotó en un partidazo a su similar de Colombia en semifinales, con goles de Joaquín Muñoz, Diego Avendaño y Bayron Barrera. Por su parte, los trasandinos vienen de avanzar gracias a los penales, ante Perú.

Transmisión: ¿Dónde ver la final Chile vs Argentina?

La súper final de la Copa UC entre Chile y Argentina se podrá ver a través de las pantallas de TNT Sports, mientras también estará disponible en streaming en vivo por HBO Max.

¿A qué hora juegan Chile vs Argentina por la Copa UC?

El partido entre Chile y Argentina por la final de la Copa UC será a contar de las 19:50 horas, en el Claro Arena, este sábado 20 de diciembre.

Se espera masiva asistencia de los hinchas nacionales, considerando el horario estelar y las condiciones climáticas. Además, la Roja viene de anotarse un triunfazo ante Colombia, con campaña ascendente.