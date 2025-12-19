La selección chilena sub 16 goleó por 3-1 a Colombia en la Copa UC 2025, por las semifinales del torneo juvenil que se disputa en el Claro Arena de Universidad Católica. Junto al triunfo y la clasificación a la final, La Roja regaló un gol que hace recordar los mejores tiempos de Lionel Messi o Diego Maradona.

La selección chilena se puso en ventaja con el de Joaquín Muñoz (54′), un cabezazo letal tras el centro Bayron Barrera en una gran jugada colectiva de La Roja.

En los 60′ aumentó las cifras para La Roja Diego Avendaño, al encontrarse con el balón a boca de jarro luego de un tiro libre desde el costado que Colombia no logró defender ni rechazar. Pero faltaba la guinda de la torta…

Cuando el reloj marcaba los 62′, un cambio de frente le dio el balón a Bayron Barrera, que se fue en diagonal rumbo al área desde el vértice del área grande, sacándose uno, des y tres rivales hasta llegar al lado contrario, casi en la frontera del área chica. Su remate terminó en la red decretando un golazo de proporciones.

Chile sub 16 vs. Colombia: descuento y detalles

Cuando se jugaban los descuentos, Colombia encontró el gol del honor en los pies de Juan Fori (70’+3′), al aprovechar la pasividad de las marcas nacionales tras el córner.

entre los detalles, el Chile dirigido por Ariel Leporati formó desde el inicio con Máximo Hernández al arco; Dylan Erazo, Lucas López, Tomás González y Baltazar Oróstica en defensa; Claudio Salvo, Sebastián Melgarejo, Joaquín Muñoz y Bayron Barrera en mediocampo; Jonathan Guerrero y Amaro Riveros. en defensa.

ingresaron desde el banco Diego Avendaño por Riveros, Renato Vera por Salvo, Ignacio Cerda por Erazo, Fabián Donoso por Guerrero, Bastián Sánchez por Muñoz y Cristián Ulloa por Barrera.

La Roja sub 16, que venía de caer contra Argentina (1-4) y derrotar a Venezuela (3-1) e Independiente del Valle (2-1), enfrentará en la final de este sábado otra vez a Argentina, quien venció por penales a Perú en la otra semifinal.

