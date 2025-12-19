Es tendencia:
Colombia vs. Chile: A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Copa UC Sub 17

Chilenos y cafeteros se enfrentan en el certamen que termina este sábado 20 de diciembre.

Por Franccesca Arnechino

Chilenos y cafeteros se enfrentan este viernes.
El fútbol nacional vivirá una nueva experiencia este mes, con la Copa UC Sub-17, con jóvenes promesas listas para desplegar su talento en uno de los campeonatos formativos más importantes del país.

Entre el 16 y el 20 de diciembre se disputará la decimoctava edición de este tradicional torneo, que no estuvo exento de polémicas, ya que la clasificación administrativa de Perú, provocó una serie de complicaciones, donde se critica que Universidad Católica quedó eliminada, a pesar de su calidad de organizador.

¿A qué hora juega Colombia vs. Chile y dónde ver EN VIVO?

Chile vs. Colombia se enfrentan este viernes 19 de diciembre, desde las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Claro Arena, por la Copa UC Sub 17.

El duelo de la Roja contra el conjunto cafetero, será transmitido en vivo por TV a través de la señal de TNT Sport y de forma ONLINE por HBO Max para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Podrás verlo en los siguientes canales, según tu cableoperador:

  • VTR: 56/781
  • DirecTV: 502/1502
  • Movistar: 595/870
  • Claro: 92/592
  • Zapping: 52
  • TuVes HD: 243/131
  • Entel: 109
  • Mundo: 66/566
  • GTD/Telsur: 251/890
