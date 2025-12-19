Al menos curioso fue lo sucedido este jueves en la Copa UC sub-17. Y es que, a la misma hora en que Universidad Católica disputaba su último partido del Grupo A frente a Colombia, la organización del certamen -perteneciente a la propia UC- publicó un comunicado que terminó cambiando por completo el destino del grupo.

Si bien durante la mañana de esa jornada Qatar había derrotado a Perú por 2-1, resultado que aseguraba la clasificación de los cruzados a la siguiente fase, el escenario dio un giro drástico durante la tarde con una información que ni siquiera los propios hinchas de la UC podían creer.

Fue la misma Universidad Católica, a través de su sitio web oficial, la que informó de un error administrativo del combinado qatarí, que trataba de la inclusión en el banco jugadores acreditados, pero no habilitados, lo que derivó en una sanción por parte del Comité Organizador. De esta manera, se decidió otorgar los tres puntos del encuentro a la selección de Perú, estableciendo un marcador oficial de 3-0.

Con esta determinación, el elenco del Rímac trepó al segundo puesto de la tabla con 5 puntos, superando a la UC , que quedó relegada al tercer lugar con 4 unidades. Todo esto ocurrió mientras los cruzados, que salieron a jugar ante Colombia por la Fecha 3 con un elenco mayoritariamente suplente, terminaron cayendo por 0-2 ante los cafeteros, resultado que finalmente fue decisivo.

Los hinchas no lo podían creer

La noticia rápidamente se transformó en uno de los temas más comentados del momento en distintas plataformas digitales. Hinchas de Universidad Católica manifestaron su incredulidad al ver cómo un error administrativo de otro equipo participante dejaba fuera de competencia por el título al propio organizador del torneo.

“Papelón histórico” y “son una vergüenza” fueron algunos de los comentarios que recibió la institución cruzada en su cuenta de X, mientras que en Instagram los hinchas siguieron la misma tónica, calificando la situación como “increíble” e incluso tildando de “robo” lo informado por la propia organización del evento.

