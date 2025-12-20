Marcelino Núñez y el Ipswich Town siguen soñando con el ascenso a la Premier League y este sábado sumaron un nuevo triunfo: fue victoria por 3-1 contra Sheffield Wednesday, por la fecha 22 de la Championship de Inglaterra, como locales en el estadio Portman Road.

Y el jugador de la selección chilena fue figura en su equipo, titular para salir entre aplausos a los 88′. El chileno fue protagonista del triunfo al conceder la asistencia en el segundo gol del Ipswich.

La apertura de la cuenta para el Ipswich llegó a los 32 minutos por intermedio de Cédric Kipré. Con la ventaja mínima para Marcelino y compañía los equipos se fueron al descanso.

La asistencia de Marcelino en la Championship

Ya en el segundo tiempo, Jaden Philogene-Bidace marcó el 2-0 parcial, tras recibir el pase profundo de Marcelino y definir entre poste y arquero.

Liam Cooper decretó la goleada del Ipswich en los 71′, mientras Jack Clarke marcó el descuento en los 87′ para el Sheffield Wednesday.

De esta forma, Marcelino Núñez llegó a 21 partidos con Ipswich, en un total de 1.174 minutos en lo que va de temporada con un registro de cuatro goles y seis asistencias entre Championship y la EFL Cup.

El próximo partido del Ipswich será el viernes 26 de diciembre, contra Millwall, por una nueva fecha de la Championship inglesa.