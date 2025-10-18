Para nadie ya es un misterio que Lawrence Vigouroux es de los futbolistas chilenos con mayor regularidad en el fútbol europeo. Prueba de ello es que el arquero es titular inamovible en el Swansea que lucha en el Championship, la segunda división de Inglaterra.

En la vuelta a su equipo tras el amistoso donde Chile derrotó a Perú en La Florida, el meta de origen británico fue de la partida en la visita de su equipo al Southampton por la décima jornada del certamen, y se convirtió en la máxima figura del lance.

Vigouroux fue figura en su vuelta al Swansea

El cuadro gales actualmente está en la medianía de la Tabla de Posiciones en el Championship y se medía con el Soton que está en la misma zona. Sin embargo, en este encuentro, fue el local quien metió al rival en su arco, y es allí donde el chileno tuvo un excelente papel.

Durante el lance, Vigouroux contuvo los ocho remates al arco que realizó Southampton de un total de 21 tiros. Entre estas contenciones, la mejor de ellas ocurrió en una de las últimas acciones del juego, donde realizó una atajada excepcional.

Un remate dentro del área de Adam Armstrong lo contuvo el chileno, aunque dejó un rebote que no supo aprovechar el alemán Caspar Jander, quien remató de derecha, rozó en el nacional, pegó en los dos verticales y milagrosamente no entró a la portería. Por eso, el juego acabó sin goles.

Los números del chileno en esta temporada

Lawrence Vigouroux disputó los 10 encuentros que lleva Swansea en esta campaña del Championship, donde se ubica en el 13° puesto con 13 puntos, con un total de 900 minutos en cancha, recibió 10 goles en contra y entregó su valla invicta en tres ocasiones.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la 11° jornada de la segunda división inglesa, el cuadro galés recibirá al Sheffield Wednesday, en duelo a jugarse este miércoles 22 de octubre, desde las 15:45 horas (de Chile).