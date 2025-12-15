Un futbolista que tuvo un positivo cierre de año en el exterior fue el delantero Gonzalo Tapia. Luego de un sorpresivo traspaso a River Plate, donde sumó un puñado de minutos en el primer semestre, se le envió a préstamo al São Paulo, que fue su lugar en el mundo.

No sólo se reencontró con su mejor nivel dentro de la cancha, además mostró una destacada faceta como goleador y se ganó la confianza de su entrenador Hernán Crespo. A tal punto que en Brasil ya buscan la fórmula para retenerlo después de junio del 2026.

Pero el nombre de Gonzalo Tapia hace noticia en el gigante sudamericano no por su desempeño, sino por una jugada polémica que lo tuvo como protagonista y que se llevó un insólito reconocimiento por parte de los hinchas en ese país y de su principal medio de comunicación.

Gonzalo Tapia, protagonista de insólito reconocimiento

El canal brasileño Globo, a través de su sección Globoesporte, realizó una votación sobre el peor error arbitral de la Serie A de ese país en la temporada, en una temporada donde hubo mucho reclamos desde los clubes y los fanáticos por el nivel de los silbantes.

Según el escrutinio digital, la mayor equivocación tuvo como protagonista a Gonzalo Tapia, que en el duelo ante Palmeiras del 5 de octubre, recibió dentro del área una fuerte infracción del defensor rival Allan, que increíblemente no la cobró el juez Ramón Abatti Abel.

Esa jugada se llevó las preferencias de los hinchas en Brasil con el 45,55 por ciento de los votos, triplicando a otras acciones igual de polémicas, dos de ellas que protagonizó el paraguayo Gustavo Gómez, una por una tarjeta roja que no le pusieron (15,68%), más otra por un penal que le hicieron y no cobraron (14,93%).

Los números del chileno en Brasil

Desde su llegada al São Paulo, el 18 de julio del presente año, hasta el cierre de la temporada tanto en el Brasileirao como en Copa de Brasil, Gonzalo Tapia disputó 1.124 minutos en cancha durante 21 juegos, en los que convirtió cinco goles.

Así terminó São Paulo en el 2025

