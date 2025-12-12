Es tendencia:
¿Compañero chileno para Neymar? El Santos pone sus ojos en crack de La Roja e Independiente

En Independiente saben que hay una probabilidad muy grande de que Felipe Loyola parta. Ahora es el Santos de Neymar quien vuelve a la carga.

Por Diego Jeria

El Santos de Neymar pone sus ojos en Felipe Loyola.
La permanencia de Felipe Loyola en Independiente de Avellaneda es una incertidumbre. El jugador de la selección chilena aparece como el nombre más exportable del cuadro argentino y todo indica que el polifuncional deportista partirá del club.

Eso a menos que se concrete una mejora en su contrato que lo posicione como el mejor pagado de Independiente, una idea que también ronda en la directiva. Es que el entrenador, Gustavo Quinteros, ya avisó que quiere sí o sí al chileno la próxima temporada.

Pero no será fácil retenerlo. De hecho, el mediocampista y lateral está en la órbita del Santos, fichaje que, de concretarse, juntaría a Loyola con Neymar en el otrora equipo histórico de Pelé.

Felipe Loyola enamora a Quinteros en Independiente: “Siempre entrega todo, es muy generoso y…”

Santos deberá subir de los 6 millones de dólares por Loyola

Tal como detalla el periodista argentino de Radio La Red, Matías Martínez, “Santos de Brasil volvió a sondear a Independiente por Felipe Loyola. En junio llegaron a ofertar 6 millones de dólares“.

Felipe Loyola… ¿compañero de Neymar en Santos?

Felipe Loyola… ¿compañero de Neymar en Santos?

El comunicador sentencia que “Independiente pretende un número superior para sentarse a negociar, pero pueden aparecer otros equipos de Brasil también“.

Cabe recordar que el Santos viene de salvarse del descenso en la Serie A del Brasileirao. “Este equipo merece mucho más, estar arriba siempre. (…) Vine para esto, para intentar ayudar de la mejor forma posible. Fueron semanas difíciles para mí. Mi mente fue a cero. Agradezco a quien estuvo conmigo para levantarme”, dijo Neymar tras el trascendental duelo contra Cruzeiro.

Felipe Loyola y potente mensaje desde la selección chilena: la exigencia a los hinchas de La Roja

De todas formas, en Independiente están tan seguros que Loyola se va que Vicente Pizarro asoma como su probable reemplazante, en un club donde también militan los chilenos Pablo Galdames y Luciano Cabral.

