Felipe Loyola sabe que en su máximo nivel, puede ser clave en Independiente y eso también lo tiene claro Gustavo Quinteros. Algo se evidenció en la victoria del Rojo sobre Atlético Tucumán, donde el Pipe volvió a aparecer en ese rendimiento estelar que supo tener hace poco tiempo.

De hecho, Loyola anotó uno de los goles del Rojo ante el Decano. Y en lo poco que lleva, Quinteros parece haberse cautivado con el polifuncional seleccionado chileno de 24 años, quien arribó al estadio Libertadores de América desde Huachipato.

“Es un jugador que siempre lo entrega todo. Hay momentos en que le salía muy bien, después tuvo un bajón futbolístico. Pero entrega siempre todo. Es muy generoso con el equipo, tiene mucha intensidad”, describió el DT argentino-boliviano sobre este futbolista surgido en las inferiores de Colo Colo.

Felipe Loyola superó una fisura de costilla que lo tuvo con mucho dolor. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Aunque tuvo que hacer una vuelta larga para llegar a la élite del fútbol chileno: destacó en Fernández Vial antes de fichar por el Huachi. “Tiene ida y vuelta. Llega al área constantemente. Hace goles, lo hizo ahora de pelota parada, pero él siempre llega”, dijo Quinteros sobre el Pipe Loyola, quien ya tiene 11 conquistas y siete asistencias en el cuadro trasandino.

“Cuando vamos por los costados con los extremos siempre llega en posición de gol o al rebote al borde del área. Le aporta mucho al equipo. Hay varios jugadores que están mejor, teniendo más confianza y jugando más tranquilos”, aseguró el entrenador, quien fue campeón en Chile con Universidad Católica en 2019 y Colo Colo en 2022.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Loyola fuera de Independiente? La cifra que piden los Rojos y las ligas que buscan al chileno

Quinteros elogia a Loyola y lo sitúa como un jugador clave de Independiente

Gustavo Quinteros tiene en su mente que Felipe Loyola anote varios goles en Independiente, al menos por las características que describió. Aunque también está consciente de que lo primordial es consolidar el estado anímico del plantel estelar.

“Todavía nos pesa estar muy al límite, depender de otros resultados aparte del nuestro. Tenemos que jugar contra rivales difíciles y sumar de a tres ono serviría de nada”, explicó el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia, quien de todas maneras quiere un poquito más del rendimiento de Loyola.

Felipe Loyola en acción ante Boca Juniors con la camiseta del Rojo, donde ha jugado 61 partidos. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Sobre el seleccionado chileno, Quinteros también manifestó que “Loyola siempre intenta lo mejor desde la actitud. Es un chico que está recuperando su mejor nivel”, destacó. Habrá que ver si el Pipe puede refrendar este partido ante Deportivo Riestra el 10 de noviembre en condición de visitante.

ver también Revelan trama de un negocio millonario en Argentina que… ¡salpica a Huachipato!

Revisa el compacto del 3-0 de Independiente vs Atlético Tucumán

Así va Independiente en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Independiente ha tenido una campaña desastrosa y así está ubicado en la tabla de posiciones. Quedan dos partidos para el cierre de la fase regular.

Publicidad