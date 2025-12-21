Colo Colo entró con fuerza al mercado de fichajes tras confirmar la llegada de Matías Fernández Cordero y ahora tiene como prioridad encontrar un defensor que cubra las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas de cara a la próxima temporada.

En ese escenario, uno de los nombres que ha sido objetivo del Cacique en los últimos mercados para reforzar la zaga es Matías Catalán, defensor chileno-argentino de 33 años que milita en Talleres de Córdoba y que, en las últimas horas, sumó un nuevo interesado desde Argentina.

ver también Joaquín Sosa se aproxima a Colo Colo: Préstamo sin costo y definición clave en junio

Y es que el ex San Lorenzo, quien además fue vinculado recientemente con Universidad Católica, habría despertado el interés de Independiente de Avellaneda, club que hoy dirige Gustavo Quinteros.

Independiente pregunta condiciones por Matías Catalán

Desde Argentina señalan que, en caso de que Independiente pierda a Kevin Lomonaco, zaguero pretendido por el Grupo Pachuca, el “Rojo” tendría a Matías Catalán como una de las principales alternativas para reemplazarlo.

Fue el medio partidario del conjunto de Avellaneda, “De la cuna al infierno”, el que informó que Independiente preguntó condiciones por el defensor de Talleres.

En específico, el periodista Matías Martínez explicó en un programa de YouTube que la dirigencia del Rojo sostuvo una reunión con sus pares de Talleres, instancia en la que consultaron por la situación contractual de Catalán. Eso sí, el comunicador puso paños fríos al escenario y advirtió que, por ahora, se trató solo de un sondeo.

Publicidad

Publicidad

“No sé si Independiente va a avanzar más que eso, pero de que es un hombre que está en una lista, lo es” , señaló Martínez, dejando en suspenso el futuro del defensor, quien sigue siendo seguido de cerca tanto en Argentina como en Chile.

Tweet placeholder

Los números de Matías Catalán en 2025

Fue una temporada compleja para Matías Catalán en este 2025, luego de sufrir una rotura del ligamento cruzado, lesión que lo mantuvo al margen durante gran parte del año. De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, el defensor chileno-argentino disputó apenas 13 partidos en la temporada, aunque la mayoría de ellos como titular en el tramo final del torneo de Clausura, acumulando en total la cantidad de 1.103 minutos en cancha.

Publicidad

Publicidad