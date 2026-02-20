Independiente de Avellaneda tenía prácticamente cerrado el fichaje de Maxi Gutiérrez desde Huachipato, pero una antigua y cuantiosa deuda mandó todo al tacho de la basura. Al menos por el momento, pues en el Rojo quedaron imposibilitados de hacer una contratación.

Todo tiene que ver con un millonario monto pendiente con el volante ecuatoriano Fernando Gaibor, quien militó en el Rey de Copas durante 2018 y 2019 y hoy juega para Alianza Lima de Perú. De este tema conversó Néstor Grindetti, el presidente del club.

Sí, el mismo dirigente que dejó una imagen impresentable en la llave ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025. Grindetti explicó la situación que vive el club por este antiguo fichaje que fue expresa petición del DT Ariel Holan.

Fernando Gaibor jugó 49 partidos en Independiente, según Transfermarkt: anotó cinco goles y regaló siete asistencias. (Gabriel Rossi/Getty Images).

“Antes de junio vamos a pagar lo de Gaibor. Estaba previsto cancelar esto. No pudimos juntar la plata, se adelantó la inhibición y acá estamos. La venimos remando, somos muy cuidadosos con las finanzas del club, está equilibrado y no genera más deuda”, manifestó el timonel en la radio La Red.

Pero esa solvencia que destacó Grindetti no sirve, al menos en este momento, para concretar la llegada del seleccionado chileno de 22 años. “Gutiérrez iba a viajar hoy, pero no pudo por el paro. Si no, ya hubiese firmado el contrato. Al hecho, pecho”, manifestó el directivo. Aunque también dejó un enorme manto de duda sobre la negociación.

Maxi Gutiérrez festeja un gol que le anotó a Everton de Viña del Mar. (Andrés Piña/Photosport).

Presidente de Independiente pone en duda el fichaje de Maxi Gutiérrez

En Independiente no tienen la certeza de si podrán cerrar el fichaje de Maxi Gutiérrez, que estaba apalabrado con una obligación de compra cifrada en 2 millones de dólares. Aunque el pago incluye cuatro cuotas que se comenzarán a cobrar a partir de 2027.

El contrato del futbolista dura hasta diciembre de 2029. Pero nada de eso puede firmarse en medio de esta inhibición. “Veremos si se puede resolver en un corto plazo o si tendremos que desistir de la contratación de Gutiérrez”, reconoció Grindetti.

Algo que seguramente también inquieta a Gustavo Quinteros, quien ha manifestado de varias maneras que precisa una incorporación por el costado derecho. Por lo pronto, el DT argentino boliviano afina detalles de su equipo para enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza este sábado 21 de febrero a las 17 horas en el estadio Libertadores de América. Hay tiempo para solucionar el tema. Pero ninguna garantía de que así ocurrirá…

Así va Independiente en la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2026

Independiente de Avellaneda es escolta de Vélez Sarsfield al cabo de cinco fechas disputadas en la primera fase de la Liga Profesional de Argentina 2026.

