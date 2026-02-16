Gustavo Quinteros se había mostrado elogioso con el potencial de Maxi Gutiérrez, pero de todas maneras abordó su eventual fichaje en Independiente como “una apuesta”. Fue una manera de dejarle abierta la puerta al chileno en el estadio Libertadores de América.

Pero también de ocultar la poca convicción que tenía Quinteros en el fichaje del extremo derecho de Huachipato, quien ha tenido un inicio a muy alto nivel en la Liga de Primera 2026. De todas maneras, el panorama en la búsqueda de un jugador con esas características ha sido difícil.

Al DT argentino-boliviano le gustaba la opción de Luca Langoni, pero el New England Revolution de Estados Unidos no tenía intención de ceder a préstamo al ex Boca Juniors. Para colmo de males, el Rojo sufrió la lesión de Santiago Montiel, quien está desgarrado y se perderá tres partidos.

Maxi Gutiérrez lleva el balón ante la marca de Eduardo Vargas. (Marco Vazquez/Photosport).

Todos esos argumentos, condicionados por el tiempo y las opciones, condicionaron a Quinteros. Y finalmente, el ex entrenador de Colo Colo levantó el pulgar al fichaje de Gutiérrez. “Independiente va a iniciar las charlas con Huachipato para conocer las condiciones de su salida”, informó el periodista Nelson Lafit.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Después de una larga búsqueda de Gustavo Quinteros, las alternativas son cada vez menos y, sumado a la lesión de Santiago Montiel, crecen las chances por el chileno”, agregó el citado comunicador en su cuenta de X. Sería otro ex Huachipato que llegue al Rey de Copas.

ver también DT de Independiente le abre la puerta a Maximiliano Gutiérrez: “Juega bien, sería una…”

Quinteros se decide e Independiente abre negociaciones por Maxi Gutiérrez

Con la venia definitiva de Gustavo Quinteros, Independiente de Avellaneda intentará acordar condiciones para fichar a Maxi Gutiérrez, una baja que sería muy sensible para Jaime García. No sería la primera vez que el club trasandino negocia con el Campeón del Sur.

Maxi Gutiérrez y el golazo que le anotó a U de Chile. (Marco Vazquez/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Lo hizo también para concretar el fichaje de Felipe Loyola, quien luego de su estadía en el Rojo emigró al Pisa de la Seria A italiana. Otro ex Huachi que juega bajo la tutela de Quinteros: Walter Mazzantti, quien en rigor llegó a Avellaneda desde Huracán.

Y en cuanto a los chilenos, en caso de que se resuelva el arribo de Gutiérrez a Independiente se sumaría a la legión que compone Lautaro Millán y Luciano Cabral tras las bajas de Loyola y de Pablo Galdames, quien emigró rumbo al ascenso español.

Por lo pronto, Quinteros debe afinar detalles para jugar el jueves 19 de febrero ante Independiente Rivadavia de Mendoza y seguir en la consolidación del equipo para la pelea en la parte alta. Aquel partido se disputará desde las 19:30 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡A lo grande! Felipe Loyola se estrena en las redes en Italia con un golazo ante el AC Milan

Revisa el compacto del triunfo de Independiente a Lanús

Así va Independiente en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2026

Independiente de Avellaneda escolta a Vélez Sarsfield en la tabla de posiciones de la Liga Profesional al cabo de cinco fechas.

Publicidad