La quinta jornada del Torneo Apertura 2026 del Fútbol Argentino nos presentó un nuevo duelo de chilenos. En Avellaneda se veían las caras el Independiente de los volantes Luciano Cabral y Lautaro Millán frente al Lanús de Matías Sepúlveda.

Para este encuentro, el Rojo que dirige el ex DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros, puso como titular al mundialista Sub 20, mientras que el ’10’ ingresó en el segundo tiempo, al igual que hiciera el “Tucu” al minuto 65 de encuentro. Lo llamativo fue que los nacionales fueron protagonistas del juego.

Chilenos protagonistas en triunfo de Independiente a Lanús

Luego de un primer tiempo sin goles y sin grandes emociones, en el segundo lapso aparecieron las emociones. Al minuto 57, el uruguayo Matías Abaldo abrió el marcador a favor del “Rey de Copas”, la cual se aumentó 360 segundos después, con un nacional de protagonista.

A los 63′, un centro por la derecha, casi a la entrada del área de Lautaro Millán se la dejó en la cabeza del paraguayo Gabriel Ávalos, ex Concepción, para poner el 2-0 definitivo a favor de Independiente. Tras ese tanto, ingresó el “Tucu” Sepúlveda en Lanús.

Sin embargo, lo más llamativo vino después. Luciano Cabral ingresó a la cancha en el minuto 76 por el uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés. Exactos 20 minutos después, le fue en plancha a Dylan Aquino, y tras la intervención del VAR, recibió tarjeta roja. Una mancha en la victoria de su equipo.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta victoria, Independiente salta al segundo puesto del Grupo A con nueve puntos, a dos del líder Vélez Sarsfield de los chilenos Claudio Baeza y Diego Valdés; en tanto, Lanús se queda en la quinta posición con ocho unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Ambos equipos verán acción a mitad de semana. El “Rojo” jugará por la fecha 6 del Apertura 2026 este jueves 19 de febrero cuando reciba a Independiente Rivadavia desde las 19:30 horas. Mientras que el “Granate” jugará la ida de la Recopa Sudamericana ante Flamengo como local, el mismo día a las 21:30 horas.