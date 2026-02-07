Una gran sorpresa se conoció en las últimas horas desde Argentina. Esto, porque el mercado al otro lado de la cordillera sigue fijándose en figuras chilenas y recientemente aseguraron que Independiente de Avellaneda tiene en carpeta a Jordhy Thompson, exjugador de Colo Colo que hoy milita en el FC Orenburg de la Premier League de Rusia.

ver también Tras “guiño” a Colo Colo: Jordhy Thompson marca un doblete en amistoso del Orenburg

El interés del gigante argentino se debería a la cercanía que existió entre el chileno y Gustavo Quinteros, DT del Rojo, durante su etapa en el conjunto albo. No obstante, lo más llamativo es el apodo con el que los medios argentinos calificaron a Thompson: “el Messi chileno”, en alusión a un supuesto antiguo alias que tuvo el extremo nacional.

Jordhy Thompson interesa a Gustavo Quinteros:

La información fue revelada por el periodista argentino Matías Martínez en el medio ‘De la Cuna al Infierno‘, donde detallaron que el ex director técnico de Colo Colo valora al chileno por su desequilibrio y juventud, dos características que busca potenciar en el conjunto de Avellaneda, por lo que habría puesto sus ojos en el atacante de 21 años.

Un medio que replicó la noticia fue orgullorojo, partidario de Independiente, que tituló de forma llamativa: “¿El Messi chileno?”, en referencia a un antiguo apodo que habría tenido el ex Colo Colo y que incluso generó risas en el programa trasandino donde surgió la información.

En Argentina recuerda con un viejo apodo a Jordhy Thompson. (Foto: Captura)

Lo cierto es que la propia nota añade que la llegada del ex albo a Argentina asoma difícil, ya que, pese a tener una valoración cercana al millón de euros, el extremo atraviesa un buen presente en Rusia, donde suma cinco goles en la temporada. Además, añaden que el Orenburg compite en una liga con contratos elevados.

Publicidad

Publicidad

En ese escenario, el aspecto económico podría transformarse en el principal obstáculo para la llegada del chileno al Rojo de Avellaneda.