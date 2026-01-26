Uno de los entrenadores más exigentes cada vez que está en marcha el mercado de fichajes es Gustavo Quinteros, quien mostró su temperamento en su paso por Colo Colo.

El estratega argentino nacionalizado boliviano no tiene problemas para pedir refuerzos a través de la prensa y ahora necesita un delantero para Independiente de Avellaneda.

El ex defensa central quiere que el Rojo, que acaba de perder al volante chileno Felipe Loyola por su traspaso a Pisa, sume a un atacante y para ello puso su mirada en un ex dirigido en el Cacique.

Iván Morales aparece como opción en Independiente

Gustavo Quinteros pretende sumar al delantero chileno Iván Morales, según dio a conocer el periodista de radio La Red Matías Martínez.

“Iván Morales es uno de los delanteros que está siendo analizado por Independiente. Ya lo tuvo Quinteros en Colo Colo y luego fue transferido al Cruz Azul. Hay otros delanteros en análisis”, explicó el reportero.

Iván Morales hace poco fue vinculado con O’Higgins, cuadro que también lo tienen en sus planes, aprovechando que está en Chile y tiene el pase en su poder, por lo que una negociación es más sencilla.

El ex atacante de Colo Colo está libre tras su paso por Sarmiento, donde jugó 31 partidos en 2025, marcó tres goles y dio dos asistencias.