Polémica en U de Chile en la previa de su debut ante Audax Italiano. Los abonos para renovar subieron $47.000 en Galería Sur, lo que se sumó a los 15 mil pesos ($3 mil más) por las entradas para el duelo de este viernes, en el mismo sector.

Y ante el reclamo masivo de los hinchas en redes sociales, fue Marcelo Díaz quien alzó la voz. El capitán de los azules fue consultado en conferencia de prensa por la problemática en los fanáticos y no titubeó en su respuesta.

“Es un tema bastante complicado que afecta el bolsillo de nuestros hinchas y me pongo en el lugar de todos. Como jugador te digo que necesito el apoyo de los hinchas y que llenen el estadio, pero como hincha te digo ‘otra vez me subieron el precio y el abono'”, partió diciendo.

Marcelo Díaz le tira un palo a la dirigencia de U de Chile

Marcelo Díaz siguió haciendo sus descargos sobre el alto precio de las entradas para este viernes ante Audax Italiano. Sumado al alza en los abonos, Carepato llamó a que sus jefes salgan a dar explicaciones.

Marcelo Díaz alzó la voz en la U /Photosport

“Los que colocan los precios son los que tienen que dar explicaciones. El hincha de la U seguramente pagará la entrada, va a llenar el estadio porque año a año viene sucediendo que se suben los valores”, disparó.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí que Carepato hizo una pausa en su crítica y se lanzó a comentar la actualidad nacional. Al respecto, el capitán de la U dijo que “acá opino como persona, porque el país está carísimo, está todo caro”.

ver también “No me gusta”: La sincera respuesta de Marcelo Díaz sobre el regreso de Marcelo Morales a la U de Chile

“El fútbol no está ajeno al país, es un tema complicado”, cerró. U de Chile recibe a Audax Italiano este viernes 30 de enero, a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, con polémica en los altos precios de las entradas.

Los precios en abonos:

Publicidad