Fue una de las jugadas más polémicas que se vivió en el último Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental. El codazo que Javier Correa le propinó a Matías Zaldivia y que no se revisó en el VAR.

Por aquella violenta acción, el árbitro de aquel juego, Cristián Garay, sólo amonestó al atacante cordobés. Todo lo que rodeó esta acción fue materia de discusión en los paneles radiales, televisivos y en redes sociales. Cinco meses después, surge una revelación.

El ex internacional Roberto Tobar, actual presidente de la Comisión Arbitral de la ANFP, se refirió en conversación con TNT Sports sobre esta acción en particular que si bien no va a modificar el resultado final de ese Superclásico, expone los horrores referiles en nuestro balompié.

Tobar hace revelación por codazo de Correa en Superclásico

Al otrora silbante le mostraron particularmente esta acción del delantero de Colo Colo contra el central de la U. Con “el diario del lunes”, analizó el actuar de Garay en aquel compromiso y fue categórico en su análisis: cometió un error en el procedimiento.

“Acá hay un movimiento adicional con su brazo izquierdo y esto debió haber sido tarjeta roja (para Correa)”, afirmó Roberto Tobar, quien deslizó una fuerte crítica a quien estuvo a cargo del videoarbitraje en ese duelo de Macul: Diego Flores Seguel.

“El delantero pone en peligro la integridad física del adversario. La revisó el VAR, pero le faltó trabajar este detalle que es muy importante“, puntualizó el presidente de la Comisión Arbitral, en una declaración que de poco servirá, especialmente a los azules.

¿Cuándo se jugará el próximo Superclásico?

La edición 199 del duelo mayor de nuestro balompié entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará el domingo 1 de marzo, a contar de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.