Universidad de Chile presentó a su quinto refuerzo para la temporada 2026. Marcelo Morales es nuevo jugador del club y se une para la presente campaña.

Si bien parecía que el Romántico Viajero tenía cerrado al equipo de cara a este año, de forma silenciosa fue por un lateral izquierdo para suplir la salida de Matías Sepúlveda. No le costó mucho encontrar a este, ya que se fueron por un diablo muy conocido.

El regreso de Morales

Marcelo Morales debutó muy joven en Universidad de Chile, siendo titular incluso cuando era menor de edad. Poco a poco fue elevando su nivel hasta llegar a la selección chilena, lo cual despertó el interés de clubes extranjeros y en 2025 partió a New York Red Bulls.

Sin embargo, la aventura de Morales por la Gran Manzana estuvo lejos de ser un sueño americano. Primero sufrió problemas con la visa de trabajo y luego, algunas cuestiones físicas hicieron que tuviera muy poca participación en el equipo de la bebida energética.

Es así como surgió la posibilidad de que Marcelo Morales y Universidad de Chile volvieran a unir sus caminos. Si bien era un rumor conocido durante estos últimos días, con el lateral ya en el país, ahora desde el Bulla confirmaron su arribo para el 2026.

“El defensor superó con éxito las evaluaciones médicas y ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico de Francisco Meneghini para integrarse de inmediato a los trabajos del equipo“, indicaron los Azules en un comunicado.

De esta manera, Marcelo Morales se une a préstamo por todo el 2026. A los 22 años, tendrá la oportunidad de recuperar su mejor nivel y de esta manera, volver a brillar en el club de sus amores y ser nuevamente una opción en La Roja.