Marcelo Morales está a un paso de concretar su regreso a U. de Chile después de apenas una temporada en New York Red Bulls, donde solo jugó cinco partidos oficiales. Este martes por la noche aterrizó en el país.

La vuelta del joven futbolista ha dejado muchos comentarios, pero el que más fuerte se escuchó fue el de Marcelo Díaz. “Hay que preguntarles a los jóvenes por qué regresan tan pronto, porque a mí no me gusta“, sentenció en conferencia de prensa.

Es por eso que Paqui Meneghini tuvo que salir a hablar. “Está todo muy avanzando, ya hablé con él (Morales) varias veces. Yo no tengo que motivarlo, él está más motivado que nadie, hizo mucho de su parte para venir”, dijo en diálogo con SportsCenter de ESPN.

“Entiendo las declaraciones de Marcelo. Creo que él refleja la mentalidad que tuvo una generación que hizo historia y rompió muchos paradigmas. Pero no todas las carreras son iguales“, comentó.

Marcelo Morales volverá a U. de Chile: Marcelo Díaz criticó que regrese tan rápido desde Estados Unidos | Photosport

ver también “No me gusta”: La sincera respuesta de Marcelo Díaz sobre el regreso de Marcelo Morales a la U de Chile

Paqui Meneghini defiende el regreso de Marcelo Morales a U. de Chile

“También hay ejemplos de jugadores que salen, no tienen buena experiencia, vuelven y encuentran el impulso para volver a crecer como jugadores“, reflexionó Paqui Meneghini.

Publicidad

Publicidad

“A Marcelo Morales le vamos a exigir eso, más allá de cómo se pueda llegar a proyectar su carrera. Lo que me interesa es que, cuando se sume al equipo, nos dé lo mejor para la temporada 2026″, concluyó.