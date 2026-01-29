Universidad de Chile comienza su aventura en la Liga de Primera 2026, donde enfrentará a Audax Italiano. Sin embargo, en este encuentro no estará presente Marcelo Díaz.

Los dirigidos por Francisco Meneghini solo tuvieron un amistoso de pretemporada, en el cual cayeron por goleada ante Universitario. Por esta razón, no pueden volver a mostrar una mala imagen. Ante los Tanos es por los puntos y deben ganarlos.

La exclusión de Marcelo Díaz

Universidad de Chile se mide ante Audax Italiano este viernes 30 de enero a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional. Francisco Meneghini afina los últimos detalles de la formación, donde prepara algunos cambios según lo visto en Lima.

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni; Lucas Romero y Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano y Lucas Assadi; Octavio Rivero. Estos serían los elegidos por Paqui según Bolavip.

Claro que la mayor sorpresa no está en la formación, sino que en la banca. Más bien dicho, quien no estará ahí. De acuerdo a Emisora Bullanguera, Marcelo Díaz no fue citado por Meneghini para el partido con Audax Italiano, por lo que no será alternativa.

Durante diciembre del 2025, Díaz tuvo una intervención en el tobillo/talón izquierdo, por lo cual incluso usó muletas. Su ausencia sería parte del proceso de recuperación y en pos de quedar al 100%, pese a que Carepato jugó en Perú el segundo amistoso entre la U y Universitario, el cual se disputó a puertas cerradas y con suplentes.

El capitán no dirá presente ante Audax. Imagen: Photosport

Lucas Romero y Charles Aránguiz serán los volantes de corte para el choque con Audax, mientras Israel Poblete tendrá que esperar su lugar en la banca. Marcelo Díaz irá a la tribuna, esperando ponerse nuevamente en su mejor estado físico.