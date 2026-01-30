Colo Colo da vuelta la página tras un año de centenario para el olvido. Este sábado el Cacique comienza a disputar la Liga de Primera y lo hace de visitante ante Deportes Limache.

El tema es que en las últimas horas han sido más las bajas que altas. Las salidas de Alan Saldivia, Luces Cepeda, Vicente Pizarro, Cristián Zavala y Esteban Pavez han dejado al equipo más que mermado para el inicio del campeonato nacional. Para peor no podrá contar con Javier Correa ni Javier Méndez por sanciones.

Por lo que el abanico de opciones se acorta para Fernando Ortiz, que aún espera por un portero, un volante mixto y un puntero para este 2026. Así las cosas, el “Tano” sorprendió con la lista de convocados para el primer partido oficial de este año.

Ya las primeras luces las entregó en la pretemporada en la Serie Río de La Plata. El trasandino se apoyó en los juveniles albos y varios respondieron con las exigencias. Lo que se reflejó en la convocatoria para este sábado.

En el arco asoman Fernando De Paul y Gabriel Maureira, que le ganó la pulseada Eduardo Villanueva y que podría salir a préstamo. También en el mediocampo aparecen Matías Moya y Vicente Martínez. Mientras que en el ataque Yastin Cuevas, Jerall Astudillo, Leandro Hernández y Francisco Marchant. Estos dos son los “más experimentados” y serían titulares ante Limache.

Arturo Vidal será titular este sábado ante Limache

A la camada de juveniles se suman los más experimentados como Arturo Vidal, Erick Wiemberg, Claudio Aquino, y los refuerzos Matías Fernández, Maximiliano Romero y Joaquín Sosa.

¿Cuál será la formación de Colo Colo?

Este viernes, Fernando Ortiz realizó la última práctica de fútbol antes del partido ante Deportes Limache. El “Tano” formó con De Paul, Fernández, Villagra, Sosa, Wiemberg, Vidal, Méndez, Alarcón, Hernández, Marchant y Romero.

Cabe consignar que el partido se disputará en el Estadio Elias Figueroa y habrá venta para hinchas de Colo Colo. El encuentro programado a las 12:00 horas de este sábado será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

