Colo Colo tuvo un debut para el olvido en la Liga de Primera. Este sábado, los albos visitaron a Deportes Limache en el Elías Figueroa y sufrieron una dura goleada que terminó en insultos para los jugadores.

Fernando Ortiz tampoco se salvó. El DT ya estaba en una posición difícil con la hinchada tras el cierre de la temporada 2025, donde no logró el objetivo de la claisificación a una copa internacional. Aún así, le renovaron, pero este inicio de año le trae nuevas críticas.

Después del partido, el DT declaró que “es una derrota que duele, no es lo ideal como arranque. Hay que aceptar que se perdió y hay que corregir. El sábado tenemos la opción en casa (contra Everton) de sacar el resultado”.

Sin embargo, fue su llegada a la conferencia postpartido lo que más llamó la atención entre los hinchas en redes sociales. Y es que el Tano saludó a cada uno de los periodistas que lo esperaba en la sala de prensa del Elías Figueroa para escuchar sus declaraciones.

Fernando Ortiz responde por la fea derrota de Colo Colo contra Limache

Tras la derrota, Fernando Ortiz declaró que está conforme con el plantel que tiene en Colo Colo. “Es un equipo que estamos encontrando la mejor versión. Insisto, es una derrota que nos duele a todos, pero hay que seguir trabajando para poder encontrar la forma que queremos”, dijo.

“Tácticamente entramos de una manera, luego la cambiamos. Por momentos fue bueno, por momentos no. Tenemos que rever, analizar y corregir. Por el tema refuerzos, me sentaré con la directiva mañana (domingo 1)“, cerró.