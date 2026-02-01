Sabido es que Colo Colo puso el nombre de Víctor Dávila como posible refuerzo en el mercado de fichajes 2026. Pero también es conocido que el jugador chileno es costoso por las condiciones del contrato que tiene con el América de México, al punto que ni se discutió en la reunión del directorio. Por si eso fuera poco, el iquiqueño anotó un lindo gol ante Necaxa.

Pero todavía es incierto que permaneza en las Águilas. Luego del 2-0 ante los Hidrorrayos, el entrenador Andre Jardine fue consultado abiertamente por las opciones que tiene Dávila de emigrar. Aunque no puntualizaron específicamente en el Cacique. “En cuanto a la ventana de transferencias esté abierta, este club tiene dolores de cabeza”, admitió el DT.

“Tenemos muchos jugadores de selección importantes en sus países. Los mexicanos por cierto. Pero también los extranjeros. Siempre hay acercamientos, ofertas, a veces nos hacen pensar a nosotros y al jugador. Clubes importantes. Lo que hablaste de Víctor (Dávila) y de (José Raúl) Zúñiga”, aseguró Jardine, quien no sólo se refirió al chileno y al atacante colombiano.

Víctor Dávila celebró así su gol ante el Necaxa. (Manuel Velasquez/Getty Images).

Dio varios otros casos. “Como Rodrigo (Aguirre), (Álvaro) Fidalgo, Brian (Rodríguez), siempre tienen mínimo un acercamiento y una propuesta. Es difícil poder decir si se quedan todos. Me gustaría garantizarlo”, aseguró el estratego. Sabe que es casi imposible retener a un mediocampista español, inminente refuerzo del Betis de Manuel Pellegrini en España.

DT del América esperanza a Colo Colo por Víctor Dávila: “El fútbol es un negocio y el mercado…”

A pesar de sus palabras, el entrenador del América dejó abierta la puerta de salida para Víctor Dávila, aunque no para sumarse a Colo Colo. “El fútbol también es un negocio. Se vende bien y se compra bien”, reconoció André Jardine, quien en México también fue DT de Atlético San Luis.

“Nos toca estar muy preparados para cada salida y que consigamos reemplazarla todos juntos. Es importante tener un equipo fuerte. No creo que haya muchas salidas, tenemos la responsabilidad clara de mantener un equipo fuerte para cumplir los objetivos”, aclaró Jardine.

Y dejó otro toque de alerta, por si quedaban dudas. “Pero el mercado es duro, a veces vienen ofertas grandes que hacen pensar a todas las partes”, cerró André Jardine, quien espera continuar con Víctor Dávila en su plantel. Pero exigirá un refuerzo en caso de que no sea así.

André Jardine, el DT del América de México. (Hector Vivas/Getty Images).

Por lo pronto, en el América deben afinar detalles para una participación internacional: este 3 de febrero, las Águilas visitarán a Olimpia de Honduras por la Concachampions. Cinco días más tarde, el 8 de este mes, el elenco azulcrema será local frente al Monterrey.

Así va el América en la tabla de posiciones de la Liga MX 25-26

Luego de cuatro fechas, así se ubica el América en la tabla de posiciones del Torneo Clausura en la Liga MX.

