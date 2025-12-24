El mercado de fichajes también mueve las piezas en el extranjero con jugadores chilenos como protagonistas. Uno de ellos es Williams Alarcón, quien recibió una millonaria oferta para salir de Boca Juniors.

Así al menos lo comentaron en el programa “Un buen momento” de la radio La Red en Argentina, donde explicaron un monto millonario que fue ofrecido por el jugador formado en Colo Colo.

En ese sentido, dejaron en claro que las grúas mexicanas fueron las que viajaron hasta Buenos Aires para llevárselo, pero se encontraron con la negativa del cuadro Xeneize al llamado del Necaxa.

Por lo mismo, revelaron que, para los intereses de Boca, el monto no era el esperado, por lo que esperan que suban la puntería tras ofrecer 5 millones de dólares.

Williams Alarcón no convenció en la temporada por Boca Juniors y escuchan ofertas. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Boca no está de acuerdo en el monto: 5 millones de dólares

La situación de Williams Alarcón es en modo expectante en Boca Juniors, donde hay varias opciones de salida, luego de no convencer con su juego en la temporada 2025.

“Ofertas que llegaron, Alarcón es uno de los que apareció en el radar del Necaxa, el equipo mexicano que ofreció un préstamo con opción de compra por el 50% del pase que Boca lo rechazó”, explicaron.

Eso sí, también aseguraron que había una especie de negociación con otro jugador, de manera que el ex Huracán les podía servir para meter presión, con una oferta que no hizo latir a la Bombonera.

“Necaxa pone los huevos en un lado, pero está por cerrar otro. Me dicen que la oferta fue flojita, sabiendo que dirán que no, casi 5 palos por Alarcón; Boca la rechazó y se queda”, finalizaron.

