Llegó bajo la sombra de otro chileno, Carlos Palacios, a Boca Juniors. Sin embargo, Williams Alarcón tuvo la posibilidad de brillar con luz propia en el Xeneize y no lo consiguió. Ahora, los caminos de los dos connacionales se dividen.

Resulta que Williams Alarcón no tiene chances de seguir en Boca Juniors y hace rato que se especula sobre su salida. Lo cierto es que cada vez está más cerca su inevitable futuro, volver al lugar donde fue feliz.

Estamos hablando de Huracán, el equipo anterior de Alarcón, donde el chileno la rompió en conjunto con su compañero de entonces, Rodrigo Echeverría. Todo estaría listo para su retorno.

Quieren subirlo al Globo

Con 26 partidos a cuestas, una asistencia y sin goles, Williams Alarcón no tiene ganado el vale otro en Boca Juniors. Eso bien lo sabe el DT que retorna a Huracán, Diego Martínez, que fue el responsable de pedir al chileno en primera instancia, por allá en 2023.

Es por ello que el retorno de Alarcón está más cerca que nunca. El técnico hizo un pedido expreso a la dirigencia de Huracán para poder contar con el chileno y la única gran dificultad radica en el contrato de Williams, que tiene hasta fines de 2028 en Boca Juniors.

No obstante, se baraja un préstamo desde La Boca, para que el chileno pueda volver a romperla al club de Parque Patricios. Por el momento, las negociaciones siguen en ruedo.

Alarcón se vio muy afectado por las lesiones | Getty Images

Dificultades en el camino

Pese a que el interés de Huracán es verdadero y a que Boca Juniors está dispuesto a dejarlo partir, hay voces que aseguran que las cosas se dificultan en el plano económico.

“Todos los jugadores que llegaron en los últimos dos mercados de pases van seguir en Boca. Hay una historia de que a Williams Alarcón lo pidió Diego Martínez para Huracán, pero yo quiero decir algo: Boca pagó casi 4 millones de dólares por Alarcón. Para que Huracán se lo lleve tiene que poner arriba de 4 millones de dólares“, señaló.

