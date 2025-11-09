Con tres chilenos: las formaciones de Boca Juniors y River Plate en el superclásico 265

El fútbol argentino se paraliza este domingo. Boca Juniors recibe a River Plate en una nueva edición del superclásico 265. Los protagonistas llegan con realidades totalmente opuestas y un triunfo podría hundir definitivamente a su archirrival.

Incluso Chiqui Tapia recalcó que este superclásico es el más importante del mundo. Por lo que todas las fichas están puestas en que será un encuentro apasionante y lleno de fútbol como aseguran desde el otro lado de la Cordillera.

El elenco xeneize necesita un empate para meterse en Copa Libertadores 2026. Mientras que los millonarios deben ganar para así poder seguir soñando con la opción de lograr un cupo en el torneo. Por lo mismo, ambos elencos ponen sus mejores formaciones para está jornada. Lo que contempla la participación de tres chilenos.

En Boca Juniors la formación se repite tras el último triunfo ante Estudiantes de La Plata. Claudio Úbeda respalda a Carlos Palacios, y será el único compatriota en cancha desde el arranque. Incluso le ganó la pulseada a Ander Herrera que sonaba fuerte en su lugar.

De esta forma, los dueños de casa saltarán a la cancha con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. En tanto Williams Alarcón será parte del banco de suplentes.

En la vereda de al frente, River llega en un momento complicado de la temporada. La irregular campaña de Marcelo Gallardo tiene más que preocupados a los hinchas.

El once sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Santiago Lencina y Maxi Salas. Acá Paulo Díaz será suplente como lo viene haciendo en los últimos encuentros.

¿Dónde ver Boca Juniors vs River Plate?

El superclásico entre Boca Juniors y River Plate está programado para las 16:30 horas. El encuentro será transmitido por ESPN y además podrá ser visto vía streaming en Disney+.

