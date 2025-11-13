Carlos Palacios dejó Colo Colo tras la gran temporada 2024 y cruzó la cordillera para cumplir su sueño de jugar en Boca Juniors. Varios meses han pasado desde aquella despedida y los hinchas albos siguen extrañándolo, más con el complicado año que ha vivido el Cacique.

Ahora, en conversación con D Sports, Palacios habló sobre un eventual regreso al Estadio Monumental. El mediocampista dejó claro que está contento en Boca y que no regresaría en estos momentos, pero que le encantaría volver al cuadro popular en el futuro.

“Ahora estoy acá, estoy feliz, estoy tranquilo. No te diría que volvería ahora en este momento, pero obviamente estando más grande, más maduro, siendo otro tipo de jugador, de persona, me gustaría volver“, relató el futbolista.

“Era mi sueño jugar en Colo Colo, siempre quise jugar en Colo Colo. Lo cumplí, pero siento que igual quedaron cosas pendientes. Cuando llegó esta oferta, conversé con las personas que tenía que conversar y dije que me quería ir bien, por la puerta grande. Así pasó”, agregó.

“Me fui bien con la gente, con la directiva en ese momento, con mis compañeros. Me gustaría volver en algún momento y ganar un par de cosas que quedaron pendientes“, complementó Carlos Palacios.

Desde su llegada a Boca Juniors, la Joya ha disputado 32 partidos con la camiseta del Xeneize, incluidos tres duelos del Mundial de Clubes. Para el otro año, el chileno disputará la Copa Libertadores con el equipo trasandino.